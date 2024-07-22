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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» продолжают уничтожать противника на харьковском направлении. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Отмечается, что военные ВС РФ «умножают на ноль» натовские РСЗО, из которых украинские боевики наносят удары по мирным кварталам Белгорода. Беспилотная авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень активна — чаще работать приходится ночью, поэтому на задание бойцы выезжают с дополнительным номером расчета.

«Расчеты все слаженные, ребята — молодцы. Я в них полностью уверен. Они работают с полной отдачей. Это воодушевляет, когда знаешь, что за спиной твой дом, родина. Это нам помогает», — рассказал старший офицер батареи с позывным Сапфир.

Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с позывным Топаз отметил, что его задачей является занятие правильной позиции — прикрытие машины и геодезиста.

Старший наводчик батареи с позывным Конь указал, что расчет после выполнения цели должен быстро покинуть позицию, чтобы избежать ответной атаки ВСУ.

«Цели поступают по времени — плановая цель, внеплановая цель. В зависимости от движения противника. Выезжаем, наносим огневое поражение. Безусловно, бывает, ведется контрбатарейная борьба, но мы стараемся отработать в срок, справиться минут за десять, свернуться и уехать по-быстрому, чтобы нас не накрыли», — сказал он.

Как сообщил корреспондент, разведка доложила о том, что наблюдается активность противника. В связи с этим расчет РСЗО выдвигается на боевую работу. Полный пакет был отправлен в район Липцов — по живой силе противника. С камеры разведывательного беспилотника видно, как ракеты прилетают прямо на позиции ВСУ в районе населенного пункта Глубокое. Боевая задача выполнена, а расчет быстро сворачивается и уезжает к месту базирования готовиться отрабатывать по новым целям.

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Ранее, 18 июля, сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ. Уточняется, что в зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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