Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 18 июля сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач военнослужащие также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) противника, удаленные от линии соприкосновения.

В Министерстве рассказали, что в этот раз расчеты РСЗО «Град» при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы противника и боевую технику ВСУ. Орудия в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

«Работаем ежедневно. Отрабатываем по одному, по два пакета, в зависимости от интенсивности боевых действий. Работаем в основном по скоплению живой силе противника и огневых средств. Срываем ротации и вообще не даем поднять головы противнику. Расчет у нас с полуслова друг друга понимает. Иногда не общаются даже, каждый знает какая у него работа. <...> Коллектив хороший, мужики все классные», — рассказал старший офицер батареи с позывным Молот.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Уточняется, что в зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Также сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки, добавили в Минобороны.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В сводке российского оборонного ведомства уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили также управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 украинских беспилотников.

До этого, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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