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ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны РФ: ПВО за сутки сбили авиабомбу Hammer и 59 украинских БПЛА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Военные Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского оружия украинской армии. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в 136 районах», — отметили в министерстве.

В сводке российского оборонного ведомства уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили также управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 украинских беспилотников.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику около населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Потери украинцев в зоне ответственности этой группировки составили более 170 военных, а также два пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Анклав».

Также, продолжили в ведомстве, был уничтожен склад боеприпасов.

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До этого, 16 июля, стало известно, что мотострелковые подразделения Западной группировки российских войск взяли под контроль 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка. Кроме того, противник за сутки потерял примерно 20 единиц артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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