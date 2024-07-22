Европейские страны совершили шаги, которые в конечном итоге приводят к утрате нейтралитета и суверенитета ряда государств, считает председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом он написал в своей статье для газеты «Известия».

«Политическое безумие охватило Европу не в меньшей степени, чем Украину. В Европе нейтралитет потеряли Швеция и Финляндия, а они имеют стаж независимости намного больше украинского и выстроили всё свое благополучие именно на нейтралитете. Германия в конце холодной войны была локомотивом разрядки, а сегодня она полностью обслуживает интересы США и НАТО, не пытаясь строить собственную политику», — написал Медведчук.

Кроме того, политик указал, что после того, как Швейцария предоставила площадку для проведения так называемого саммита мира, организованного киевским режимом, Берн больше не может быть символом нейтралитета и местом для переговоров. По мнению Медведчука, в этой роли могут выступить Китай, Саудовская Аравия или другие страны.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье Виктора Медведчука «Известиям»:

Украинский суверенитет и независимость канули в Лету