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Украинский суверенитет и независимость канули в лету

«Известия» публикуют статью председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука
Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
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Сегодня остатки украинской государственности переживает агонию. Украина Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия. И тут не место злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые. Крушение украинского современного государства — трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации.

Ведь это не украинцы оказались недостойны этого государства, а государство строили недостойными методами, сделали его непригодным для жизни, испортили жизнь целому народу, и у тех, кто это сделал, есть имена и фамилии. Это те, кто, облеченный властью, не защитил интересы людей, которые его избрали, допустил кровавый государственный переворот в 2014 году. Кто незаконно, преступно пришел к власти: Турчинов, Данилов, Парубий и другие. Это те, кто вместе и под руководством Порошенко, а затем и Зеленского, предали Украину агрессивному коллективному Западу, втянули ее в бойню, цена которой сотни тысяч жертв, потеря экономического потенциала и утрата страны.

Кроме того, существует масса факторов и тенденций, которые от простого украинца мало зависели. Политическое безумие охватило Европу не в меньшей степени, чем Украину. В Европе нейтралитет потеряли Швеция и Финляндия, а они имеют стаж независимости намного больше украинского и выстроили все свое благополучие именно на нейтралитете. Германия в конце холодной войны была локомотивом разрядки, а сегодня она полностью обслуживает интересы США и НАТО, не пытаясь строить собственную политику. А после так называемого саммита мира, который был перечеркнут мирными инициативами Владимира Путина, Швейцария уже не может быть символом нейтралитета и площадкой для переговоров, уступая ее Китаю, Саудовской Аравии и другим странам.

Стремление в НАТО как полное уничтожение государственности

Экономическая интеграция Украины в Европу никогда не вызывала протестов со стороны России. Протесты вызывала военная интеграция в НАТО и экономические диверсии в пользу третьих стран. Украинские товары ЕС никогда толком не интересовали, и никто не помогал доводить промышленность до европейских стандартов.

Фото: Getty Images/John Moore

Коллективный Запад активно начал деиндустриализацию некогда передовой промышленности Украины, сделал ее сырьевым придатком для ЕС. Реальная ситуация еще хуже. Украина в новых экономических отношениях должна продавать западным компаниям сырье по одной цене, а те продают его третьим странам уже по другой. Таким образом, страну сделали сырьевым придатком для третьих стран, сдирая и с них, и с Украины по три шкуры.

Естественно, что подобная политика не приводила, да и не могла привести к богатству страны, но, чтобы сохранить возможности такого грабежа, страну толкали в НАТО. Украина должна была стать законной добычей этого блока и навсегда забыть о нейтралитете и суверенитете. Именно коллективный Запад громил неокрепшую украинскую государственность экономически, политически и информационно. Всех, кто становился на защиту национальных интересов страны, либо репрессировали, либо подкупали. За тридцать лет в западных пробирках была выращена малограмотная, примитивная, жадная и хамовитая элита, презирающая свой народ и согласная выполнять любые безумные приказы, если они шли от западных хозяев.

Коллективный Запад настойчиво и систематически готовил Украину как таран против России, и никакая мирная, богатая и влиятельная Украина ему была не нужна. Сегодня тот кошмар и нацистский беспредел, что происходит в стране, они объявили победой демократии, обнищание страны — ее богатством, а массовое бегство жителей и уничтожение населения в войне — национальным возрождением. Естественно, что при такой «помощи» современное государство построить было невозможно.

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Элита, которая продала страну

Но какое бы сильное внешнее влияние ни оказывалось на страну, есть надежда на ее политическую элиту. Она должна не жить чужим умом и по спущенным из других стран методичкам. Если из современной истории вычесть оба майдана 2004 и 2014 годов, искусственно созданные и профинансированные из-за океана, то получится, что Украина никогда не голосовала за прозападных политиков, но страну активно ломали через колено.

Фото: Getty Images/Brendan Hoffman

Украинский нацизм вовсе не национальное явление, основная масса политиков становилась бандеровцами после посещения посольства США, офисов западных разведок и различных фондов. Зеленский, например, стал нацистом после посещения офиса МИ-6 в Лондоне, несмотря на то что он еврей и внук участников Великой Отечественной войны.

Именно Зеленский довел украинское государство до уровня концлагеря, когда власть не служит народу, а является его палачом и тюремщиком. После второго майдана украинцев не только продолжили грабить, но уже и убивать. Зеленский поставил убийство граждан Украины на поток. Массовая гибель и бегство граждан из страны дали Зеленскому неконтролируемую власть, огромные деньги и, главное, триумфы на коллективном Западе.

Получив власть, Зеленский ввел в политику свое болезненное эго и непомерное тщеславие. Но разве он один это сделал? Сегодня масса руководителей различных рангов упиваются неконтролируемой властью и коррупцией, чем окончательно разрушили страну, которую уже не склеить, как разбитую чашку. Украинское государство не столько воюет с Россией, сколько с собственным народом, и такое государство украинскому народу не нужно.

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Оппозиция, которая продала себя власти

Как бы ни была продажна власть, у государства остается еще надежда на оппозицию. Если власть предала народ, то всегда есть шанс у оппозиции спасти страну. При этом оппозиция должна быть неподкупная, искренняя и активная. Именно такой оппозиции на Украине и не оказалось в настоящее время.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ukrainian Presidency

Украинская оппозиция легла под власть, чем уничтожила этот демократический институт. В этом нет ничего удивительного, так как она вся прозападная. Сегодня она голосует, как скажет Зеленский под пристальным надзором Стефанчука. Политической оппозиции, которая бы представляла интересы Юго-Востока и русскоязычного населения, нет ни в парламенте, ни в политике вообще, поскольку она запрещена и уничтожена преступным режимом Зеленского. А те депутаты, которые получили доверие граждан, представляющих другую позицию, предали своих избирателей и присоединились к общей своре.

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Но тогда смысл парламента, который должен отстаивать различные политические позиции от имени избирателей, окончательно утрачен. Верховная рада сегодня дошла до роли рейхстага в Третьем рейхе, полностью обслуживает фантазии фюрера Зеленского, не представляя волю и интересы украинского народа.

Так называемая украинская элита в настоящее время окончательно построила государство для себя против народа. И все, что можно сейчас сделать, — это спасти украинцев от тех, кто их предал, и нажился на этом. Проблема в том, что сегодня украинским государственным аппаратом управлять некому, да и сам этот аппарат разрушен до основания, его заменил политический кровавый цирк. Пришло время закончить этот цирк, а клоунов, захвативших власть, призвать к ответу.

Фото: Getty Images/Brendan Hoffman

Владимир Путин на встрече с руководством МИД России описал, как коллективный Запад ломал волю украинского народа и нашел предателей, которые ему помогли: «Позицию, настроение, интересы и голоса этих людей — миллионов людей, которые проживают на юго-востоке, — просто вынуждены были учитывать, принимать во внимание и тогдашние украинские президенты, и политики, которые боролись за этот пост, пользовались голосами этих избирателей. Но, пользуясь этими голосами, выкручивались потом, лавировали, много врали, говорили о так называемом европейском выборе. Не решались идти на полный разрыв с Россией, потому что юго-восток Украины был настроен по-другому, нельзя было с этим не считаться. Такая двойственность всегда была присуща украинской власти на протяжении всех лет после признания независимости. Запад, разумеется, это видел. Он давно видел и понимал проблемы, которые там есть и которые можно разворошить, понимал сдерживающее значение юго-восточного фактора, как и то, что никакой многолетней пропагандой не получается изменить ситуацию в корне. Конечно, многое было сделано, но в корне трудно было переломить ситуацию. Не удавалось исковеркать историческую идентичность, сознание большинства людей на юго-востоке Украины, вытравить из них, в том числе из молодых поколений, доброе отношение к России и чувство нашей исторической общности. И потому опять решили действовать силой, просто сломать людей на юго-востоке, наплевать на их мнение. Для этого устроили, организовали, профинансировали, конечно, воспользовались трудностями и сложностями внутриполитического характера на Украине, но все-таки последовательно и целенаправленно подготовили вооружённый государственный переворот».

Фото: Getty Images/NurPhoto

Я с сожалением понимал это, когда пришел в большую политику в конце 90-х, и с огромным сожалением признаю сегодня как зловещий факт, который не дал создать в Украине демократическое, правовое, социальное и суверенное государство. Сегодня возвратиться на круги своя возможности уже нет. Необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев, и их будущем.

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