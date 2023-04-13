Свобода, равенство, лукавство: Макрон снова заговорил о независимости ЕС

Европа не должна втягиваться в противостояние США с Китаем из-за Тайваня, считает президент Эммануэль Макрон. По его мнению, ЕС не в силах урегулировать даже украинский кризис. Тем более европейцам не стоит вмешиваться в дела КНР, слепо следуя за Вашингтоном. Французский лидер уверен, что Европе следует руководствоваться своими интересами, а не «приспосабливаться к повестке в других частях света». Какие цели преследует Макрон и каковы его шансы их достигнуть, разбирались «Известия».

Проснитесь, европейцы

«Мы, европейцы, должны проснуться. Наш приоритет не в том, чтобы приспосабливаться к повестке дня других стран во всех регионах мира», — об этом заявил Эммануэль Макрон в резонансном интервью газете Les Echos и порталу Politico на борту своего самолета по пути из Китая, где он находился с трехдневным визитом. Особое внимание глава государства уделил «стратегической автономии Европы» — уменьшению ее зависимости от Вашингтона. Цель стратегии — сделать ЕС «третьей сверхдержавой».

Французский лидер упоминал о «стратегической автономии Европы» не раз, однако до этого он не был столь категоричен.

Противостояние между США и Китаем из-за Тайваня он считает неприоритетным конфликтом для Европы. «Вопрос, на который европейцы должны ответить: отвечает ли нашим интересам форсирование тайваньского кризиса? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американскую повестку или китайскую чрезмерную реакцию. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» — заявил Макрон. При этом он добавил, что ЕС в первую очередь должен ориентироваться на собственные интересы.

В интервью Макрон также отметил, что ЕС в энергетике и военно-технической сфере стал слишком зависим от США. В частности, по его мнению, Европа должна перестать ориентироваться на доллар как валюту расчетов, иначе она «в какой-то момент просто выпадет из истории».

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«Если напряженность между двумя сверхдержавами [КНР и США. — Ред.] усилится, у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом, если у нас было бы несколько лет для его формирования»,— полагает президент Франции.

По мнению Макрона, снизить зависимость от американцев можно с помощью укрепления европейской оборонной промышленности и выработке общих стандартов, а также в развитии атомной энергетики и возобновляемых источников энергии на континенте.

«Парадокс заключается в том, что в тот момент, когда мы создаем элементы подлинной европейской стратегической автономии, мы начинаем следовать за политикой США, руководствуясь своего рода паническим рефлексом. Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем. Заинтересованы ли мы в активизации темы Тайваня? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны следовать в этом вопросе чьему-то примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая», — признал Макрон.

По его словам, Европа более склонна принять мир, в котором Китай станет региональным гегемоном. «Некоторые ее лидеры даже думают, что такой миропорядок мог бы быть выгоднее для континента», — считает глава государства.

Весеннее обострение

Интервью Макрона вышло на фоне очередного обострения отношений США и Китая из-за Тайваня. С 8 по 10 апреля возле острова прошли масштабные военно-морские учения Народно-освободительной армии Китая.

Так Пекин ответил на визит тайваньского президента Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, а также на поездку главы комитета палаты представителей по международным делам Майкла Маккола на Тайвань.

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Не исключено, что напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона обсудит во время своего визита в столицу КНР верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он продолжит серию визитов высокопоставленных чиновников и политиков стран Евросоюза в Китай.

По стопам де Голля

ЕС представляет большой рынок для Китая, к тому же Брюссель всегда был удобным партнером для Пекина. В последние годы роль Китая в европейской экономике стала стремительно расти. В 2020 году КНР стала главным торговым партнером Европы. Одновременно с этим отношения между Пекином и Брюсселем стали ухудшаться. К этому привело давление со стороны Вашингтона, а также недовольство ЕС китайской промышленной и торговой политикой в виде протекционизма и господдержки отечественного хайтека.

Брюссель стал всё активнее критиковать Китай по вопросам прав человека, ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Реакция КНР была довольно жесткой. Постепенно отношения стали деградировать.

На фоне украинского конфликта ситуация еще больше осложнилась. Брюссель потребовал от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать Москве обходить санкции. КНР на это не пошла.

В результате в мае прошлого года стороны отложили подписание Комплексного соглашения по инвестициям (CAI), который бы давал странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Этот документ готовили последние годы. Он считался особенно важным как для Пекина, так и для Брюсселя.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/Jacques Witt

— Визит Макрона продемонстрировал глубокий раскол в Европе по отношению к Китаю и сложившейся ситуации. Французский лидер уже давно говорит о необходимости «стратегической автономии Европы». Он не хочет, чтобы Европа была третьим лишним в споре между КНР и США, он всегда призывает не вмешиваться в эти конфликты, не следовать слепо за Вашингтоном, — отмечает в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Однако это, по его словам, вызвало волну недовольства. Возникли противоречия с Урсулой фон дер Ляйен, сопровождавшей Макрона во время его визита в КНР. Накануне поездки она серьезно критиковала Китай, упрекая его в гегемонии по отношению к Тайваню.

— Макрона обвиняют в том, что он хочет вбить клин между Европой и США в то время, когда, наоборот, надо поддерживать Америку. Так считает большинство атлантистов в Европе, призывая поддерживать трансатлантические связи. Макрон провозгласил известную голлистскую теорию о самостоятельной Европе. Это категорически не устраивает ни немцев, ни вассалов США — Польшу и балтийские страны. Из-за этого происходит раскол Европы, — уверен специалист.

Политолог также считает, что Франция довольно одинока в своих мечтах о стратегической автономии.

— Хотя Макрон уверял в этом интервью, что это не только слова. Но это больше похоже на желания Франции, которые не поддерживает большинство стран, которые полностью в военно-политическом плане зависят от США и не хотят никакой стратегической автономии. Макрон, скорее всего, не сможет убедить своих соседей и партнеров, — полагает Федоров.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

При этом политолог отметил, что Европа очень сильно заинтересована в китайском рынке, так же как и китайцы в европейском.

— Несмотря на упреки Пекина в авторитаризме и ущемлении прав человека, Брюссель старается не терять китайский рынок и отодвигать на второй план свою критику в адрес КНР.

Вашингтон не одобряет

На высказывание Макрона немедленно отреагировали по обе стороны Атлантики. Первым из американских политиков высказался сенатор-республиканец Марко Рубио.

«Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на конфликт в Европе. <…> И я это поддерживал, потому что думал, что быть союзниками для наших союзников соответствует международным интересам США. Но если позиция наших союзников заключается в том, чтобы не выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и нам не стоит принимать чью-то сторону. Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы, ребята, разбирайтесь с Украиной и Европой», — сказал Рубио в опубликованном на его странице в Twitter видео.

Рубио — классический представитель неоконсервативного крыла Республиканской партии, интегрированный в вашингтонский истеблишмент и вместе с тем пытающийся двигаться в изоляционистском тренде, который задали Трамп и Десантис. Он сторонник жесткой внешнеполитической линии по отношению к стратегическим противникам и повсеместного военного присутствия.

Cенатор США Марко Рубио Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Rod Lamkey

Высказывание Рубио является во многом популистским, потому что уход из Европы в какой бы то ни было форме, для неоконсерваторов, которых он представляет, тождественен катастрофе. Для живущего в мире экзистенциального противостояния с Россией «ястребиного» крыла вашингтонских элит стратегия сдерживания РФ в Европе является одним из важнейших элементов мирового порядка. Разница заключается лишь в том, что теперь Вашингтон требует от европейских союзников большей платы за безопасность, в которую также входит и солидарность с американской политикой в Юго-Восточной Азии. По этой причине представить себе, что США оставят Европу «разбираться» с Украиной, совершенно невозможно, отметил в интервью «Известиям» советник директора РИСИ Илья Кравченко

— Реплика Рубио в гораздо большей степени характеризует классическую республиканскую позицию и направлена на то, чтобы стимулировать европейских союзников вносить больший вклад в коллективную оборону и «трансатлантическое единство». США, конечно, никуда из Европы не собираются, — сказал он.

Очень выгодный союзник

Экономическая выгода, получаемая США от «переориентации» европейского импорта, в первую очередь — энергоносителей, огромна и продолжает увеличиваться. В октябре прошлого года помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что доля американского СПГ из Штатов в европейском импорте Европы составила около 70%. Причем при сохранении текущих тенденций в экономике США цена на топливо для Европы будет только расти.

Кроме того, в контексте возвращения производственных мощностей американских компаний на родину растут расходы на строительство новых предприятий фабричного типа в США. В 2022 году они составили $108 млрд, что является рекордом за всю историю страны. На Давосском форуме в начале этого года американские чиновники активно зазывали международные компании открывать производство в США, доказывая прибыльность этого мероприятия принятым «Актом о снижении инфляции» (IRA), который дает Соединенным Штатом ощутимые конкурентные преимущества перед Европой. Ими уже успели воспользоваться ряд крупных компаний из Старого Света: нидерландский производитель удобрений OCI N.V., автогигант BMW, металлурги из ArcelorMittal, норвежский Yara International (удобрения) и тайваньский TSMC (полупроводниковые чипы) уже заявили об открытии новых мощностей в США или и вовсе — о переносе производства туда.

Фото: REUTERS/Arathy Somasekhar

«Акт о снижении инфляции» Макрон назвал недружественным, обещал европейский «ответ» и даже посещал Вашингтон с целью убедить Байдена скорректировать некоторые его положения. Однако никакого практического результата все эти действия пока не возымели. Тем временем прогнозные показатели экономики Еврозоны продолжают пересматривать и снова в сторону понижения, а дефицит торгового баланса ЕС по итогам 2022 года вырос до рекордных €432 млрд, в первую очередь — из-за резкого (42%) роста стоимости импорта.

Таким образом, потенциальное расхождение Европы с КНР имеет для США двойную выгоду, подчеркивает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— США являются главным выгодоприобретателем отрыва Европы от России и уже стали для нее основным поставщиком нефти и газа. Точно так же они не заинтересованы в развитии экономических отношений европейских столиц с Пекином. Чем больше технологических и производственных цепочек будет замыкаться на Соединенных Штатах, тем более политически зависимой будет становиться Европа. В то же время разрыв экономических связей с ЕС нанесет удар и по китайским позициям, так как ограничит доступ европейских технологий, — заключает эксперт.

Макронэкономика

Выступая в Гааге, Макрон заявил о необходимости выработать новую экономическую доктрину ЕС. «На пяти столпах — конкурентоспособности и едином рынке, промышленности, защите [информации. — Ред.], взаимности, а также сотрудничестве — мы можем создать новую экономическую доктрину, которая позволит нам пересмотреть вопросы создания рабочих мест, финансирования нашей социальной модели, проводить работу по решению проблемы изменения климата, быть более независимыми и принимать решения самостоятельно», — заявил французский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Как сообщается, парижский проект доктрины будет готов к середине лета. После этого Макрон предполагает начать работу с наиболее влиятельными проамериканскими членами Евросоюза — Германией и Нидерландами. Однако внутри ЕС это отнюдь не единственная оппозиция инициативе французского президента. Как известно, новым американским центром тяжести в структуре Евросоюза является Польша.

«Вместо того чтобы строить стратегическую автономию от Соединенных Штатов, я предлагаю стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», — заявил 11 апреля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий перед тем, как отправиться с официальным визитом в Вашингтон.

Таким образом, если Эммануэль Макрон на этот раз перейдет от слов к делу, ему придется противостоять мощному проамериканскому блоку внутри ЕС. В то же время внутри Евросоюза есть немало и тех, кто непублично поддерживает его точку зрения. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, «некоторые европейские лидеры не стали бы говорить так же, как Эммануэль Макрон. <…> Я думаю, что довольно многие думают, как Эммануэль Макрон».

В ожидании мира

За высказываниями французского президента скрываются две константы внешней политики Парижа: стремление сделать ЕС одним из лидеров в многополярном мире и неспособность в одиночку достигать амбициозных целей, отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong

— Макрон ранее заявлял о невозможности ЕС стать крепким полюсом без формирования «Большой Европы». А она невозможна без урегулирования споров с Россией, прежде всего по Украине. Поэтому Макрон и пытался укрепить отношения с Россией на переговорах в Брегансоне и активизировать решение донбасского вопроса. Отсюда же — контакты с Зеленским после его избрания в 2019 году и инициативы по развитию европейского ВПК. Однако прямо сейчас Макрону объективно очень трудно решать эти задачи ввиду тотальной зависимости Евросоюза от США, — полагает эксперт.