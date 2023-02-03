Первый Блинкен комом: с чем госсекретарь США летит в Пекин

В конце этой недели госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Китай . Темами для дискуссий во время первого за четыре года визита в Пекин главы Госдепа станут вопросы торговых барьеров и климата, события на Украине и, конечно же, Тайвань. Прорывов эксперты не ждут — Вашингтон и Пекин слишком далеки друг от друга по большинству нерешенных двусторонних вопросов , чтобы их отношения могли заметно улучшиться. Но не исключено, что Блинкену удастся договориться о восстановлении каналов связи с КНР, оборванных после визита на Тайвань Пелоси, а также продвинуть американо-китайское сотрудничество в некоторых узких, но важных областях.

Страсти по Тайваню

Визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в Пекин пройдет 5–6 февраля. Его отнюдь не держали в секрете , как не раз бывало в случае прежних интеракций американских и китайских высокопоставленных лиц. Напротив, поездку лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден анонсировали еще в ноябре на саммите G20 на Бали, по итогам первой личной двусторонней встречи за два года президентства Байдена. Очное общение лидеров, как и ожидалось, не принесло никаких прорывов на фоне того вороха проблем, которые копились в отношениях двух держав все последние годы . Но как минимум продемонстрировало — Пекин и Вашингтон не захлопывают друг перед другом двери и намерены продолжать договариваться.

Согласно заявлению представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, первоочередная задача, о решении которой Блинкен намерен договориться в Пекине на встрече со своим новым визави Цинь Ганом, а по данным FT, и с председателем КНР Си Цзиньпином, — восстановление и активизация каналов связи по военным вопросам, изменению климата и ряду других треков .

Первый Блинкен комом Министр иностранных дел КНР Цинь Ган Фото: Global Look Press/Xinhua

Как известно, эти каналы связи были заморожены Пекином вскоре после провокационного визита на Тайвань в августе ныне экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси . Усиление тогда военной активности Китая вблизи острова всколыхнуло опасения о возможности крупного вооруженного конфликта. Тем более что к тому моменту Байден даже допустил, что Вашингтон придет Тайбэю на подмогу в случае, если КНР попытается вернуть контроль над островом силой.

С тех пор градус накала вокруг Тайваня был снижен , отметил Блинкен, выступая в Институте политики Чикагского университета в январе. При этом, однако, в США не перестали считать столкновение двух стран из-за Тайваня вполне вероятным . Всего за неделю до прилета в Пекин американского госсекретаря в прессу попала служебная записка главы командования воздушной мобильности США Майка Минихана, заявившего, что конфликт Штатов с Китаем из-за Тайваня может произойти уже в 2025 году .

— Будущее Тайваня — это самый неразрешимый вопрос в американо-китайских отношениях . Статус-кво в Тайваньском проливе, который хорошо служил нам в течение 50 лет, разрушается, поскольку обе стороны серьезно готовятся к потенциальному военному конфликту. И новое взаимопонимание между Вашингтоном и Пекином крайне необходимо, — сказал «Известиям» эксперт инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер.

Первый Блинкен комом Президент Тайваня Цай Инвэнь (справа) сопровождает спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Global Look Press/Makoto Lin/Taiwan Presidential

Поездка госсекретаря, таким образом, станет решающей в замене военной риторики дипломатией. Но ожидать, что тайваньский вопрос в отношениях Китая и США перестанет быть таким острым, не приходится . Уже весной на остров с визитом собирается приехать «сменщик» Пелоси — новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обещавший осенью создать комитет по противодействию Пекину. И это вряд ли добавит двусторонним отношениям позитива. Особенно с учетом того факта, что все последние месяцы Штаты активно сколачивали альянс в поддержку Тайваня, вовлекая в него как европейские страны, так и соседей Китая.

Проблемы большие и маленькие

Не менее сложными грозят оказаться и такие проблемные темы, как повышенные тарифы на китайский экспорт и политика США по технологическому сдерживанию КНР . В октябре Штаты ввели в действие экспортные ограничения на поставки чипов для производства микросхем в Китай, что грозит серьезно ограничить развитие полупроводниковой отрасли страны. И китайская сторона почти наверняка поднимет вопрос о притормаживании ряда действий США в технологическом пространстве. Но удастся это вряд ли. По пока неофициальной информации, на днях американцам удалось уговорить подключиться к тем же рестрикциям на экспорт чипов в КНР Нидерланды и Японию, на территории которых расположены крупнейшие производители чипов ASML и Tokyo Electron.

Еще одним раздражителем в китайско-американских отношениях остаются отношения Китая с Россией на фоне украинских событий. Этот сюжет Блинкен также обсудит с китайскими собеседниками, сообщил Джон Кирби. Сам Блинкен и другие официальные лица США неоднократно признавали, что пока не видят никаких доказательств того, что правительство Китая, невзирая на отказ осудить Россию, оказывает военную помощь Москве.

Первый Блинкен комом Фото: ТАСС/Spacety China

Вместе с тем в этом винят ряд китайских компаний. В январе минфин США ввел санкции в отношении Spacety China и ее дочерней структуры в Люксембурге за предоставление спутниковых снимков Украины российской ЧВК «Вагнер». И, как пишут источники американской прессы, в Пекине госсекретарь непременно поднимет вопрос о том, не предоставляют ли и другие китайские компании помощь.

Расхождения у сторон есть даже в такой неполитической теме, как борьба с изменениями климата . Если американцы последовательно рассматривают ее как отдельную сферу, сотрудничество в которой может быть продолжено, даже когда остальная часть двусторонних отношений оставляет желать лучшего, то китайцы считают, что вопросы климата нельзя отделять от всего остального комплекса двусторонней повестки.

Тем не менее приезд госсекретаря США может стать возможностью продвинуть американо-китайское сотрудничество в некоторых узких, но важных областях .

— Например, серьезную озабоченность вызывает продажа в Мексику китайскими фирмами химических веществ-прекурсоров для производства фентанила. В прошлом году 100 тыс. американцев умерли от передозировки наркотиков, многие из которых были вызваны именно фентанилом. И США нуждаются в большей координации и сотрудничестве со стороны китайского правительства, чтобы остановить этот поток, — отметил Деннис Уайлдер.

Кроме того, по словам эксперта, областью прогресса могут стать совместные усилия по борьбе с новыми пандемиями, а также решение ряда визовых вопросов.

Первый Блинкен комом Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

— Теперь, когда Китай вновь открылся, необходимо упорядочить выдачу виз гражданам США, въезжающим туда, и гражданам КНР, приезжающим в Соединенные Штаты . Также около 50 граждан США оказались в ловушке в Китае из-за запретов китайского правительства на выезд, в основном из-за деловых споров, — добавил американский синолог.

Найти же общий знаменатель по остальным вопросам более масштабного порядка сторонам удастся не скоро . Хотя они и продолжат пытаться: как сообщили источники Voice of America, в нынешнем году официальные лица Китая и США также готовятся к личной встрече между лидерами двух стран.