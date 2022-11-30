Первый пошел: что стоит на повестке госвизита Макрона в США

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США, став первым иностранным лидером, которому в администрации Джо Байдена решили оказать честь и принять не просто так, а с целым государственным визитом . Но несмотря на это, нельзя сказать, что заокеанское турне главы Елисейского дворца будет приятным во всех отношениях . Основным камнем преткновения между США и ЕС, от чьего лица отчасти выступит Макрон, остается американский Акт о снижении инфляции, который грозит больно ударить по европейским производителям . Наверняка, переговоры лидеров в Белом доме не обойдутся и без щепетильной темы об излишне завышенных ценах на американский СПГ для Европы .

Красивый фасад

Государственный визит главы Пятой республики Эммануэля Макрона в США пришелся по времени на символически торжественную веху в двухсторонних отношениях — в конце ноября Франция и Соединенные Штаты отметили 250 лет союзнических отношений . При этом именно французскому президенту выпала честь приехать на другую сторону Атлантики с первым государственным визитом за все 22 месяца нахождения у власти администрации Байдена.

«Если вы посмотрите на то, что происходит на Украине, посмотрите на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, и на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих событий. Президент Макрон был динамичным лидером внутри G7, особенно там, в Европе. И поэтому президент [Байден] почувствовал, что это совершенно правильная и наиболее подходящая страна для начала госвизитов », — объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби причину, по которой именно лидеру Франции было решено оказать такую честь.

Судя по всему, еще одним мотивом стали и довольно хорошие личные связи Байдена и Макрона . В отличие от крайне напряженных взаимоотношений президента Франции с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, с 46-м американским президентом он поладил сразу. За минувший год оба лидера успели провести минимум семь телефонных переговоров один на один и дюжину совместных звонков с главами других стран. И, конечно, Макрон не забыл тепло поздравить 20 ноября своего заокеанского визави с его 80-летием, а заодно и со свадьбой внучки в те же выходные, написав поздравительную открытку от руки.

Первый пошел Джо Байден и Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Erin Scott

Во многом Париж и Вашингтон сплотила Украина . Неудивительно, что, по словам американских чиновников, совместные усилия США и Европы по снабжению украинских вооруженных сил будут в центре внимания на переговорах лидеров 1 декабря.

Второй по значимости в списке тем, в координатах американской стороны, обещает стать политика США и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе и особенно в отношении Китая . Макрону, собирающемуся с визитом в КНР в начале будущего года, наверняка будет небезынтересно детально узнать впечатления Байдена о его недавней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах G20 в Индонезии.

Не по-дружески

При этом столь благостная картина американо-французской связки рисовалась накануне визита американскими СМИ . Тогда как даже беглое знакомство с европейской прессой демонстрировало, что в отношениях по обе стороны Атлантики накопилось и немало увесистых «ложек дегтя» .

Один из самых токсичных моментов в связях Вашингтона и Парижа, даже обернувшийся отзывом французского посла из США, произошел прошлой осенью, когда Штаты, Австралия и Великобритания заключили пакт в сфере безопасности AUKUS. Из-за него Канберра без каких-либо предварительных уведомлений аннулировала раннюю сделку с Францией на поставку атомных подводных лодок на сумму в €56 млрд, что в Париже расценили как «удар в спину».

Первый пошел Подводная лодка типа «Триумфан» Le Terrible ВМС Франции Фото: Marine Nationale

За год с небольшим французы и американцы сумели погасить этот конфликт, создав рабочие группы по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, энергетики и космических вопросов. Очевидно, в рамках активизации такого взаимодействия Макрон, прихвативший с собой в поездку не только нескольких министров и бизнесменов, но и астронавтов, и побывал 30 ноября вместе с вице-президентом США Камалой Харрис в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Впрочем, летом в отношениях союзников вновь возникла трещина, залатать которую глава Елисейского дворца постарается во время нынешней поездки в США. Камнем преткновения на этот раз стал одобренный Джо Байденом Акт о снижении инфляции, предусматривающий госсубсидии на поддержку «зеленых» отраслей американской экономики в размере почти $400 млрд. Он, в частности, даст налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в США.

Это позволит американцам лучше конкурировать с лидирующим в этой области Китаем, но почти неизбежно приведет к удару по европейцам за счет сокращения производства у них , а также к перебазированию ряда заводов в США ради льгот. По оценкам премьер-министра Франции Элизабет Борн, только для ее страны инвестиционный план США чреват потерей €10 млрд инвестиций и 10 тыс. потенциальных рабочих мест . А Макрон, встречаясь в начале ноября с представителями 50 французских промышленных предприятий, отметил, что американская затея «не соответствует правилам Всемирной торговой организации и не соответствует дружбе».

При этом в Париже прекрасно понимают, что Байден не отступит от своего плана (тем более, что он уже прошел через конгресс). Тем не менее Макрон наверняка попытается убедить коллегу хотя бы подкорректировать закон , сделав исключения для европейских компаний по аналогии с теми, что уже получили Мексика и Канада.

Первый пошел Французское судно LNG Endeavour у завода по экспорту СПГ Cameron, штат Луизиана, США Фото: AP Photo/Martha Irvine

Еще одной проблематичной темой переговоров в Белом доме, демонстрирующих старую истину о том, что «дружба дружбой, а деньги врозь», станет вопрос о ценах на американский сжиженный газ для Европы , и так стоящей перед угрозой рецессии и огромными расходами на энергоносители на фоне отказа от российских нефти и газа из-за конфликта на Украине.

— Даже Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, вынужден был напомнить Соединенным Штатам, что санкции не должны быть возможностью для Вашингтона разбогатеть, продавая нам свой СПГ по цене, в четыре раза превышающей их собственную , — поделился с «Известиями» французский евродепутат Тьерри Марианни. — Я также хотел бы напомнить вам, что санкции, введенные в 2014 году, были ужасны для французского сельского хозяйства, тогда как США удалось сохранить многие отрасли , которые имели для них решающее значение, вроде аэрокосмической промышленности.

Мягко стелют, жестко спать

Как заметил в преддверии визита французским СМИ Джон Кирби, «сейчас мы находимся в режиме выслушивания , чтобы убедиться, что понимаем озабоченность наших европейских партнеров». Выслушивать их от французского визави американский лидер начнет уже вечером 30 ноября во время частного ужина с супругами и продолжит на следующий день в Белом доме, а также во время грандиозного вечернего банкета в честь высокого гостя.

Но не факт, что, выслушав, Вашингтон услышит .

— Макрон надеется, что он сумеет договорится с США, но козырей у него мало . Вся европейская автономия, за которую он ратовал, на фоне украинского кризиса стала пустым звуком, и от Франции в одиночку мало что зависит, несмотря на ее амбиции быть глобальной державой — экономической и военной мощи не хватает, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, позиции Парижа заметно осложняет и зависимость от американского рынка — на работающих в США французских предприятиях занято около полумиллиона человек. И эта экономическая данность всегда заставляла бизнес Пятой республики действовать с оглядкой на Америку.

— Американцы, конечно, не намерены обострять отношения и ссориться с европейцами, и, думаю, Байдену придется пойти на какие-то уступки. Но вряд ли Штаты снизят цены на газ в три раза — они скажут, что это регулируется рынком и они не могут ничего поделать. Поэтому довольно сомнительно, что Макрон сможет что-то выхлопотать для Европы, — резюмировал эксперт.

Судя по всему, немного надежд на прорыв и в самом Евросоюзе. Поначалу Брюссель грозился принять свой закон «Покупай европейское» в противовес инвестиционному плану Байдена для защиты «зеленых» отраслей промышленности региона. Однако затем сдал назад, справедливо решив, что Евросоюзу это не по карману и лишь приведет стороны к торговой войне. В итоге в прошлом месяце ЕС и США создали целевую группу по теме субсидий, заседание которой пройдет в Америке 5 декабря. Так что в некотором роде Эммануэлю Макрону придется выступить с этой темой «на разогреве».