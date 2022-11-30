Первый пошел: что стоит на повестке госвизита Макрона в США
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США, став первым иностранным лидером, которому в администрации Джо Байдена решили оказать честь и принять не просто так, а с целым государственным визитом. Но несмотря на это, нельзя сказать, что заокеанское турне главы Елисейского дворца будет приятным во всех отношениях. Основным камнем преткновения между США и ЕС, от чьего лица отчасти выступит Макрон, остается американский Акт о снижении инфляции, который грозит больно ударить по европейским производителям. Наверняка, переговоры лидеров в Белом доме не обойдутся и без щепетильной темы об излишне завышенных ценах на американский СПГ для Европы.
Красивый фасад
Государственный визит главы Пятой республики Эммануэля Макрона в США пришелся по времени на символически торжественную веху в двухсторонних отношениях — в конце ноября Франция и Соединенные Штаты отметили 250 лет союзнических отношений. При этом именно французскому президенту выпала честь приехать на другую сторону Атлантики с первым государственным визитом за все 22 месяца нахождения у власти администрации Байдена.
«Если вы посмотрите на то, что происходит на Украине, посмотрите на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, и на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих событий. Президент Макрон был динамичным лидером внутри G7, особенно там, в Европе. И поэтому президент [Байден] почувствовал, что это совершенно правильная и наиболее подходящая страна для начала госвизитов», — объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби причину, по которой именно лидеру Франции было решено оказать такую честь.
Судя по всему, еще одним мотивом стали и довольно хорошие личные связи Байдена и Макрона. В отличие от крайне напряженных взаимоотношений президента Франции с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, с 46-м американским президентом он поладил сразу. За минувший год оба лидера успели провести минимум семь телефонных переговоров один на один и дюжину совместных звонков с главами других стран. И, конечно, Макрон не забыл тепло поздравить 20 ноября своего заокеанского визави с его 80-летием, а заодно и со свадьбой внучки в те же выходные, написав поздравительную открытку от руки.
Джо Байден и Эммануэль Макрон
Во многом Париж и Вашингтон сплотила Украина. Неудивительно, что, по словам американских чиновников, совместные усилия США и Европы по снабжению украинских вооруженных сил будут в центре внимания на переговорах лидеров 1 декабря.
Второй по значимости в списке тем, в координатах американской стороны, обещает стать политика США и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе и особенно в отношении Китая. Макрону, собирающемуся с визитом в КНР в начале будущего года, наверняка будет небезынтересно детально узнать впечатления Байдена о его недавней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах G20 в Индонезии.
Не по-дружески
При этом столь благостная картина американо-французской связки рисовалась накануне визита американскими СМИ. Тогда как даже беглое знакомство с европейской прессой демонстрировало, что в отношениях по обе стороны Атлантики накопилось и немало увесистых «ложек дегтя».
Один из самых токсичных моментов в связях Вашингтона и Парижа, даже обернувшийся отзывом французского посла из США, произошел прошлой осенью, когда Штаты, Австралия и Великобритания заключили пакт в сфере безопасности AUKUS. Из-за него Канберра без каких-либо предварительных уведомлений аннулировала раннюю сделку с Францией на поставку атомных подводных лодок на сумму в €56 млрд, что в Париже расценили как «удар в спину».
Подводная лодка типа «Триумфан» Le Terrible ВМС Франции
За год с небольшим французы и американцы сумели погасить этот конфликт, создав рабочие группы по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, энергетики и космических вопросов. Очевидно, в рамках активизации такого взаимодействия Макрон, прихвативший с собой в поездку не только нескольких министров и бизнесменов, но и астронавтов, и побывал 30 ноября вместе с вице-президентом США Камалой Харрис в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Впрочем, летом в отношениях союзников вновь возникла трещина, залатать которую глава Елисейского дворца постарается во время нынешней поездки в США. Камнем преткновения на этот раз стал одобренный Джо Байденом Акт о снижении инфляции, предусматривающий госсубсидии на поддержку «зеленых» отраслей американской экономики в размере почти $400 млрд. Он, в частности, даст налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в США.
Это позволит американцам лучше конкурировать с лидирующим в этой области Китаем, но почти неизбежно приведет к удару по европейцам за счет сокращения производства у них, а также к перебазированию ряда заводов в США ради льгот. По оценкам премьер-министра Франции Элизабет Борн, только для ее страны инвестиционный план США чреват потерей €10 млрд инвестиций и 10 тыс. потенциальных рабочих мест. А Макрон, встречаясь в начале ноября с представителями 50 французских промышленных предприятий, отметил, что американская затея «не соответствует правилам Всемирной торговой организации и не соответствует дружбе».
При этом в Париже прекрасно понимают, что Байден не отступит от своего плана (тем более, что он уже прошел через конгресс). Тем не менее Макрон наверняка попытается убедить коллегу хотя бы подкорректировать закон, сделав исключения для европейских компаний по аналогии с теми, что уже получили Мексика и Канада.
Французское судно LNG Endeavour у завода по экспорту СПГ Cameron, штат Луизиана, США
Еще одной проблематичной темой переговоров в Белом доме, демонстрирующих старую истину о том, что «дружба дружбой, а деньги врозь», станет вопрос о ценах на американский сжиженный газ для Европы, и так стоящей перед угрозой рецессии и огромными расходами на энергоносители на фоне отказа от российских нефти и газа из-за конфликта на Украине.
— Даже Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, вынужден был напомнить Соединенным Штатам, что санкции не должны быть возможностью для Вашингтона разбогатеть, продавая нам свой СПГ по цене, в четыре раза превышающей их собственную, — поделился с «Известиями» французский евродепутат Тьерри Марианни. — Я также хотел бы напомнить вам, что санкции, введенные в 2014 году, были ужасны для французского сельского хозяйства, тогда как США удалось сохранить многие отрасли, которые имели для них решающее значение, вроде аэрокосмической промышленности.
Мягко стелют, жестко спать
Как заметил в преддверии визита французским СМИ Джон Кирби, «сейчас мы находимся в режиме выслушивания, чтобы убедиться, что понимаем озабоченность наших европейских партнеров». Выслушивать их от французского визави американский лидер начнет уже вечером 30 ноября во время частного ужина с супругами и продолжит на следующий день в Белом доме, а также во время грандиозного вечернего банкета в честь высокого гостя.
Но не факт, что, выслушав, Вашингтон услышит.
— Макрон надеется, что он сумеет договорится с США, но козырей у него мало. Вся европейская автономия, за которую он ратовал, на фоне украинского кризиса стала пустым звуком, и от Франции в одиночку мало что зависит, несмотря на ее амбиции быть глобальной державой — экономической и военной мощи не хватает, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
По его словам, позиции Парижа заметно осложняет и зависимость от американского рынка — на работающих в США французских предприятиях занято около полумиллиона человек. И эта экономическая данность всегда заставляла бизнес Пятой республики действовать с оглядкой на Америку.
— Американцы, конечно, не намерены обострять отношения и ссориться с европейцами, и, думаю, Байдену придется пойти на какие-то уступки. Но вряд ли Штаты снизят цены на газ в три раза — они скажут, что это регулируется рынком и они не могут ничего поделать. Поэтому довольно сомнительно, что Макрон сможет что-то выхлопотать для Европы, — резюмировал эксперт.
Судя по всему, немного надежд на прорыв и в самом Евросоюзе. Поначалу Брюссель грозился принять свой закон «Покупай европейское» в противовес инвестиционному плану Байдена для защиты «зеленых» отраслей промышленности региона. Однако затем сдал назад, справедливо решив, что Евросоюзу это не по карману и лишь приведет стороны к торговой войне. В итоге в прошлом месяце ЕС и США создали целевую группу по теме субсидий, заседание которой пройдет в Америке 5 декабря. Так что в некотором роде Эммануэлю Макрону придется выступить с этой темой «на разогреве».