Неприбыльная история: США и Европе предрекли новую торговую войну

Между Америкой и ее европейскими партнерами назревает очередная торговая война. Все дело в новом законе, с помощью которого США рассчитывают купировать инфляцию и привлечь на свою территорию компании, развивающие «зеленую энергетику». В Европе этот закон назвали нечестной конкуренцией и задумались о контрмерах. Сколько торговых войн пережили США и Европа и чем обернется нынешнее противостояние — в материале «Известий».

Новая торговая война между США и Европой — причины

США и Европейский союз снова оказались на грани торговых войн, начавшихся как торгово-экономическое противостояние Вашингтона и Пекина, но стремительно приобретающих глобальный характер.

Инфляция в США росла весь год и в ноябре достигла 40-летнего максимума. За год цены выросли на 9%, обогнав даже пессимистичные прогнозы аналитиков. Больше всего подорожали топливо и продукты питания. Президент США Джо Байден в июне называл высокую инфляцию проклятием американцев. А уже в августе палата представителей нашла решение, чтобы оживить экономику. Согласно новому законопроекту, с 1 января на здравоохранение, субсидии «зеленым технологиям» и снижение инфляции будет направлено $430 млрд, из них более $370 млрд уйдет на поддержку чистой энергетики и достижение климатических целей. По плану покупатель электромобиля в США получит скидку $7,5 тыс., если авто собрано на территории страны, а его батареи содержат 40% минералов местного производства. Кроме того, иностранным компаниям, перебравшимся в США, предоставят льготы в энергетике, и это на фоне глобального промышленного спада в Европе из-за высоких тарифов.

Неприбыльная история Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt

Неудивительно, что в Европе планы США назвали недобросовестной конкуренцией и угрозой европейской промышленности. Как минимум девять пунктов законопроекта нарушают международные правила торговли и напрямую угрожают электрокарам Volkswagen и Renault. Как поясняет влиятельное издание Politico, в результате компаниям станет выгодно переносить производство из ЕС в США, а клиентам — приобретать американские, а не европейские электромобили.

В качестве ответных мер ЕС готовит протесты во Всемирной торговой организации (ВТО) и разрабатывает собственный пакет субсидий. Германия готовится выделить €200 млрд на компенсацию промышленникам и бытовым потребителям цен на газ, Франция — €100 млрд. Одновременно Евросоюз безуспешно пытается заключить с США сделку, в рамках которой европейские компании также будут допущены к американским привилегиям. «Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне, которая повергнет в ужас осажденных европейцев», — говорится в публикации Politico. Отметим, что споры на площадке ВТО могут разрешаться годами, невзирая на срочность вопроса и возможные масштабы последствий.

«Боинги» и сыры. Чем закончилось предыдущее противостояние Европы и США

Это далеко не первый конфликт двух западных партнеров. Самым громким в новом столетии стал спор Boeing и Airbus, продолжающийся с 2004 года. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении норм ВТО и получении многомиллиардных дешевых займов. Последствиями этого спора стали огромные экспортные пошлины на американские товары в Европе и европейские — в США. Так, администрация президента Дональда Трампа в 2018 году ввела 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. В ответ на это Евросоюз обложил 25-процентными пошлинами американские товары. И если изначально речь шла лишь об авиастроительных корпорациях, то позднее под раздачу попали и другие отрасли экономики обеих сторон. Высокие пошлины пришлось платить за шотландский виски, французские сыры, оливковое масло и знаменитые американские мотоциклы Harley Davidson. Конфликт удалось купировать только в 2021 году.

Неприбыльная история Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп писал: «Торговые войны — это хорошо, и их легко выиграть».

Четыре главных торговых спора между США и ЕС

Торговые конфликты в треугольнике Европа — США — Китай известны с незапамятных времен. Нынешние споры стали логичным продолжением прежней конкуренции крупнейших экономик.

Первые трения между США и Европой возникли вскоре после создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 году. Открыла череду споров так называемая куриная война 1962−1964 годов. Франция и Германия ввели внушительные пошлины на выращенную промышленным способом курятину, которой США завоевывали европейские рынки: американская птица обходилась покупателям в несколько раз дешевле. В ответ 25-процентным налогом были обложены европейский бренди, легкие грузовики и картофельный крахмал. В конце концов пошлины на крахмал, декстрин и бренди были сняты, а вот легкие грузовики облагались ими еще 48 лет, и в результате фургоны Volkswagen практически исчезли с рынка США.

Спустя 20 лет, в 1985 году, на смену пришла двухлетняя «макаронная война». Европа оставляла без внимания жалобы США на дискриминацию в отношении цитрусовых. В результате администрация Рейгана ввела пошлины на европейские макароны. Европа в свою очередь добавила пошлины на американские грецкие орехи и лимоны из США. Спор шел два года, ему было посвящено много статей в прессе. Конфликт вокруг цитрусовых удалось урегулировать в 1986 году, а споры о пасте — к концу 1987 года.

Неприбыльная история Фото: Global Look Press/dpa/David Diaz

Почти на 20 лет растянулась «банановая война», начатая ЕС в 1993 году. Европа ввела высокие пошлины на поставки бананов из Латинской Америки и почти полностью запретила поставки бананов в свои колонии в Африке и на Карибах. Владельцами плантаций оказались североамериканские компании. Они обратились во Всемирную торговую организацию с претензиями, рассмотрение которых длилось вплоть до 2012 года.

Следующим этапом стала «стальная война» 2002 года. США ввели пошлины на ввоз стали с целью возродить промышленность в стране и сократить безработицу. Пошлины на сталь были подняты до 8–30% при обычных 0–1% и коснулись именно европейских стран, тогда как Канада и Мексика под ограничения не попали. Европа ответила повышением пошлин на импорт в ЕС апельсинов из Флориды. Любопытно, что главными пострадавшими в результате «стальной войны» оказались сами США: расходы резко выросли в автомобилестроении и у производителей стали.

«Стальная война» разгорелась вновь в 2018 году , когда Трамп ввел пошлины на поставки стали и алюминия.