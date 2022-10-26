Полное уничтожение: США задумали запретить импорт алюминия из РФ

В США задумались над введением полного запрета импорта алюминия из России. Аналитики уверены, что это приведет к резкому скачку цен на металл, для более мелких потребителей такие меры чреваты «потенциальным закрытием тысяч компаний и появлением в Европе десятков тысяч безработных». Скептики и вовсе говорят, что ограничения «уничтожат европейскую промышленность». Подробности — в материале «Известий».

Не надо вводить

« Пять европейских промышленных организаций призвали власти ЕС не вводить санкции против российского алюминия, поскольку это, по их словам, поставит под угрозу существование всей европейской алюминиевой промышленности », — сообщило агентство Reuters со ссылкой на их заявление. Речь идет как о высоких тарифах, так и о полном запрете на ввоз металла из России.

В послании также говорится, что те, кто призывает принять меры против российского металла, «либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, которые недоступны подавляющему большинству». Для потребителей алюминия в Европе меры против российского алюминия «чреваты потенциальным закрытием тысяч компаний и появлением десятков тысяч безработных», отмечается в послании.

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В частности, с таким призывом выступили Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond) и Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Германии.

В публикации отмечается, что европейская промышленность «находится под давлением высокой инфляции и быстрого замедления экономического роста, а высокие цены на энергоносители привели к закрытию производств алюминия более чем на миллион тонн в Европе с 2021 года».

«Русал», производящий около 6% алюминия в мире, не попал под западные санкции, однако администрация американского президента Джозефа Байдена рассматривает возможность ввода ограничений на импорт российского алюминия.

При этом ряд компаний уже решил отказаться от российских металлов. В частности, эмбарго допускает Лондонская биржа металлов (LME). Американская Alcoa и вовсе призвала на государственном уровне ввести запрет на использование металлов из РФ.

Три сценария на выбор

Ранее агентство Bloomberg узнало об обсуждении в США запрета импорта российского алюминия. Отмечается, что Белый дом рассматривает три варианта действий, включая полный запрет на импорт металла из России, введение санкций против «Русала» и повышение тарифов до такого уровня, что дальнейший импорт будет нерентабелен. Агентство сообщило, что в Вашингтоне стали обсуждать подобные ограничения «в ответ на ракетные удары российских военных по объектам энергетики, военного управления и связи на Украине».

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Долгое время санкции не затрагивали поставки алюминия. Как пишет агентство, это объясняется его важностью для разного рода продукции: от айфонов до автомобилей и небоскребов.

На фоне этих новостей акции «Русала» на Мосбирже упали почти на 5%. В целом российские металлургические компании стали сталкиваться с проблемами при поставках экспорта еще с весны. Так, с начала марта «Северсталь» прекратила в ЕС поставки стальной продукции из-за санкций в отношении ее основного владельца Алексея Мордашова.

Кому выгоден запрет

В 2018 году, после того как США ввели санкции против «Русала» и LME заблокировала его металл, цены на алюминий подскочили на 35% за считаные дни. Как пишут аналитики в публикации Bloomberg, полный запрет на поставки российского алюминия со стороны США может привести к тому, что цены на металл во всем мире взлетят.

— Россия — второй по величине поставщик алюминия в мире после Китая. Безусловно, введение США запрета на поставки российского алюминия окажет большое влияние не только на глобальный рынок металлов, но и в целом на дальнейшее развитие алюминиевой промышленности. Это подтверждает и позиция европейских отраслевых организаций, которые призвали ЕС не присоединяться к санкциям в отношении российского алюминия. По их мнению, такие санкции приведут к «закрытию тысяч компаний и появлению десятков тысяч безработных», — поясняет в беседе с «Известиями» Федор Наумов, из команды аналитиков PFL Advisors.

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По мнению эксперта, запрет США на импорт из РФ значительно сузит мировой рынок алюминия, что приведет к росту цен на металл.

— Если США всё же решатся ввести санкции против российского алюминия, то в этом случае Китай будет стараться увеличить экспорт алюминия, чтобы закрыть дефицит на рынке. В принципе Пекину ничто не будет мешать закупать российский алюминий с большим дисконтом и перепродавать его в Европу и США, — уверен специалист.

Схожую позицию разделяет руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

— Запрет на импорт российского алюминия ударит по промышленности Европы в большей степени и по экономике США в меньшей степени. На рынке ЕС продукция «Русала» очень востребована, в структуре экспорта компании поставки европейским потребителям составляют 41%. В случае запрета на российский алюминий пострадает и бюджет РФ, так как «Русал» является крупным налогоплательщиком (по итогам первого полугодия текущего года налог на прибыль составил $684 млн). В США может возникнуть дефицит металла, стоимость алюминия может вырасти на 10–20%, американским компаниям придется наращивать импорт из других стран (из Китая и Канады). Но есть и выгодоприобретатель таких ограничений — американская компания Alcoa, которая планирует восстановить производство на своем заводе в Испании San Ciprian. То есть просадка в промышленности по итогам такого решения в Штатах произойдет, но это будет не настолько серьезно, как в Европе, — полагает аналитик.

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В беседе с «Известиями» эксперт пояснил, что в ЕС после запрета на импорт алюминия из России может сократиться производство автомобилей на 40%.

— Начнутся сложности в производстве необходимого оборудования для электромобилей. Алюминий также широко используется в выпуске бытовой электроники, в оборонной, авиационной и космической промышленности. Для «Русала» перенаправить потоки экспорта в Азию вместо США и Европы будет непросто. Во-первых, главными покупателями продукции компании были Вьетнам и Япония, а они могут отказаться от этих поставок из-за геополитики. Во-вторых, в Китае высокая концентрация собственного производства алюминия, — подчеркнул специалист.

Деев также добавил, что «Русал» испытывает проблемы и по другим причинам.