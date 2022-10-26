Полное уничтожение: США задумали запретить импорт алюминия из РФ
В США задумались над введением полного запрета импорта алюминия из России. Аналитики уверены, что это приведет к резкому скачку цен на металл, для более мелких потребителей такие меры чреваты «потенциальным закрытием тысяч компаний и появлением в Европе десятков тысяч безработных». Скептики и вовсе говорят, что ограничения «уничтожат европейскую промышленность». Подробности — в материале «Известий».
Не надо вводить
«Пять европейских промышленных организаций призвали власти ЕС не вводить санкции против российского алюминия, поскольку это, по их словам, поставит под угрозу существование всей европейской алюминиевой промышленности», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на их заявление. Речь идет как о высоких тарифах, так и о полном запрете на ввоз металла из России.
В послании также говорится, что те, кто призывает принять меры против российского металла, «либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, которые недоступны подавляющему большинству». Для потребителей алюминия в Европе меры против российского алюминия «чреваты потенциальным закрытием тысяч компаний и появлением десятков тысяч безработных», отмечается в послании.
В частности, с таким призывом выступили Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond) и Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Германии.
В публикации отмечается, что европейская промышленность «находится под давлением высокой инфляции и быстрого замедления экономического роста, а высокие цены на энергоносители привели к закрытию производств алюминия более чем на миллион тонн в Европе с 2021 года».
«Русал», производящий около 6% алюминия в мире, не попал под западные санкции, однако администрация американского президента Джозефа Байдена рассматривает возможность ввода ограничений на импорт российского алюминия.
При этом ряд компаний уже решил отказаться от российских металлов. В частности, эмбарго допускает Лондонская биржа металлов (LME). Американская Alcoa и вовсе призвала на государственном уровне ввести запрет на использование металлов из РФ.
Три сценария на выбор
Ранее агентство Bloomberg узнало об обсуждении в США запрета импорта российского алюминия. Отмечается, что Белый дом рассматривает три варианта действий, включая полный запрет на импорт металла из России, введение санкций против «Русала» и повышение тарифов до такого уровня, что дальнейший импорт будет нерентабелен. Агентство сообщило, что в Вашингтоне стали обсуждать подобные ограничения «в ответ на ракетные удары российских военных по объектам энергетики, военного управления и связи на Украине».
Долгое время санкции не затрагивали поставки алюминия. Как пишет агентство, это объясняется его важностью для разного рода продукции: от айфонов до автомобилей и небоскребов.
На фоне этих новостей акции «Русала» на Мосбирже упали почти на 5%. В целом российские металлургические компании стали сталкиваться с проблемами при поставках экспорта еще с весны. Так, с начала марта «Северсталь» прекратила в ЕС поставки стальной продукции из-за санкций в отношении ее основного владельца Алексея Мордашова.
Кому выгоден запрет
В 2018 году, после того как США ввели санкции против «Русала» и LME заблокировала его металл, цены на алюминий подскочили на 35% за считаные дни. Как пишут аналитики в публикации Bloomberg, полный запрет на поставки российского алюминия со стороны США может привести к тому, что цены на металл во всем мире взлетят.
— Россия — второй по величине поставщик алюминия в мире после Китая. Безусловно, введение США запрета на поставки российского алюминия окажет большое влияние не только на глобальный рынок металлов, но и в целом на дальнейшее развитие алюминиевой промышленности. Это подтверждает и позиция европейских отраслевых организаций, которые призвали ЕС не присоединяться к санкциям в отношении российского алюминия. По их мнению, такие санкции приведут к «закрытию тысяч компаний и появлению десятков тысяч безработных», — поясняет в беседе с «Известиями» Федор Наумов, из команды аналитиков PFL Advisors.
По мнению эксперта, запрет США на импорт из РФ значительно сузит мировой рынок алюминия, что приведет к росту цен на металл.
— Если США всё же решатся ввести санкции против российского алюминия, то в этом случае Китай будет стараться увеличить экспорт алюминия, чтобы закрыть дефицит на рынке. В принципе Пекину ничто не будет мешать закупать российский алюминий с большим дисконтом и перепродавать его в Европу и США, — уверен специалист.
Схожую позицию разделяет руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.
— Запрет на импорт российского алюминия ударит по промышленности Европы в большей степени и по экономике США в меньшей степени. На рынке ЕС продукция «Русала» очень востребована, в структуре экспорта компании поставки европейским потребителям составляют 41%. В случае запрета на российский алюминий пострадает и бюджет РФ, так как «Русал» является крупным налогоплательщиком (по итогам первого полугодия текущего года налог на прибыль составил $684 млн). В США может возникнуть дефицит металла, стоимость алюминия может вырасти на 10–20%, американским компаниям придется наращивать импорт из других стран (из Китая и Канады). Но есть и выгодоприобретатель таких ограничений — американская компания Alcoa, которая планирует восстановить производство на своем заводе в Испании San Ciprian. То есть просадка в промышленности по итогам такого решения в Штатах произойдет, но это будет не настолько серьезно, как в Европе, — полагает аналитик.
В беседе с «Известиями» эксперт пояснил, что в ЕС после запрета на импорт алюминия из России может сократиться производство автомобилей на 40%.
— Начнутся сложности в производстве необходимого оборудования для электромобилей. Алюминий также широко используется в выпуске бытовой электроники, в оборонной, авиационной и космической промышленности. Для «Русала» перенаправить потоки экспорта в Азию вместо США и Европы будет непросто. Во-первых, главными покупателями продукции компании были Вьетнам и Япония, а они могут отказаться от этих поставок из-за геополитики. Во-вторых, в Китае высокая концентрация собственного производства алюминия, — подчеркнул специалист.
Деев также добавил, что «Русал» испытывает проблемы и по другим причинам.
— Из-за ранее введенных санкций ограничены возможности закупок бокситов, в результате чего даже на фоне высоких цен на алюминий продажи компании в этом году сократились в физическом выражении. Одним словом, новые санкции против импорта алюминий из России — это одинаково сильный удар и по производству металла в РФ, и по экспортным доходам, и по экономике Евросоюза. А выиграют от этого —за счет наращивания импорта из других стран и увеличения собственного производства — США, — уверен эксперт.