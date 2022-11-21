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СМИ сообщили о неизбежной торговой войне между Европой и США

Politico предрекло торговую войну между Европой и США
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Фото: Global Look Press/Javier Carrion
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Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки. Однако рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой войне, предупреждает издание Politico в публикации от 19 ноября.

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Опасения, как отмечается в статье, связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот. Эти средства должны пойти на поддержку «зеленого» бизнеса в США.

Как сообщает Politico, проблема заключается в том, что данный проект Вашингтона мотивирует компании забирать инвестиции из Европы и побудит клиентов покупать американские электромобили, что «приводит в ярость крупных европейских автопроизводителей».

В частности, ФРГ «находится в состоянии паники», так как из-за роста цен на энергоносители ведущие немецкие компании сворачивают внутренние производства, чтобы направить инвестиции в другие страны.

«Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне, которая повергнет в ужас осажденных европейцев», — говорится в публикации.

В качестве ответных мер рассматриваются протесты во Всемирной торговой организации (ВТО), а также не исключается размещение госинвестиций в различных «зеленых» секторах европейской промышленности: создание солнечных панелей, разработка водородных технологий и т.д.

Несколько дней назад немецкий журнал Der Spiegel также обратил внимание на эту проблему, указав, что отказ президента США Джо Байдена допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями повлек за собой угрозу начала торговой войны между Европой и Соединенными Штатами Америки.

В августе Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Согласно документу, власти выделят $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации.

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