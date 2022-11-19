В Германии увидели угрозу торговой войны Европы и США из-за решений Байдена

Отказ президента Джо Байдена допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями повлек за собой угрозу начала торговой войны между Европой и США, сообщило 18 ноября немецкое издание Der Spiegel.

«США обещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, провоцируя европейцев. Летом президент США Джо Байден принял закон о миллиардных климатических субсидиях. Но только спустя некоторое время европейцы поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США», — отмечает издание.

Как отметил в интервью с изданием исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это является нарушением международных правил и ведет к торговой войне Европы и США.

«Законодательство США содержит ряд несправедливых положений, нарушающих правила международной торговли. <…> Европа является стратегическим союзником США. Поэтому мы ожидаем, что к нам будут относиться именно так», — добавил Домбровскис.

Он указал, что европейцы будут настаивать на соблюдении международно признанных торговых правил.

В августе Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в США. Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Однако спустя несколько месяцев, в ноябре, Еврокомиссия (ЕК) направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов в этом законе для защиты европейских производителей.

Как указал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, данный закон, который подразумевает выделение $370 млрд на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).