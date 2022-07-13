Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Об этом в среду, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство труда страны.

Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

Отмечается, что аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 8,8%.

Кроме того, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

24 июня президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. 22 июня российский лидер отметил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнеса. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

10 июня Bloomberg сообщил, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.