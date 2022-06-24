Путин рассказал о причинах резкого усиления инфляции в мире

Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал президент России Владимир Путин на «БРИКС плюс».

«Это не итог последних месяцев или уж тем более не следствие специальной военной операции <...> по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть: резкое усиление инфляции не вчера произошло. Это результат нескольких лет», — сказал он.

По словам президента России, усиление инфляции произошло «не вчера». Он считает, что это стало результатом многолетней безответственной макроэкономической политики стран семерки. Кроме того, среди причин он перечислил и бесконтрольные эмиссии и накапливания необеспеченных долгов.

Ранее, 22 июня, Путин заявлял, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнесу. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

Глава государства заявил, что политически мотивированные санкции и сознательный слом кооперационных связей ведут мир к тяжелому экономическому кризису.

23 мая Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.