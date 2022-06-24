Реклама
Прямой эфир
Мир
В раду внесли законопроект о запрете мужчинам призывного возраста покидать Украину
Мир
МИД РФ пообещал принять меры на попытки США разговаривать с позиции силы
Мир
Автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман умер на 76-м году жизни
Экономика
Доходы таксистов в России упали вдвое
Мир
Осужденный в ДНР британец раскаялся в присоединении к украинской армии
Общество
В Минздраве заявили о нежелании друзей Шатунова вызвать ему «скорую»
Мир
СК изучит обстоятельства гибели чиновника в Херсонской области
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации Горского
Мир
Россиянин и гражданин Германии погибли при восхождении на гору в Швейцарии
Мир
G7 назвала события на Украине причиной продовольственного кризиса

Путин рассказал о причинах резкого усиления инфляции в мире

Путин: рост инфляции на Западе стал результатом их безответственной экономической политики
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал президент России Владимир Путин на «БРИКС плюс».

«Это не итог последних месяцев или уж тем более не следствие специальной военной операции <...> по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть: резкое усиление инфляции не вчера произошло. Это результат нескольких лет», — сказал он.

Цены и ценности: как ЕС будет бороться с инфляцией
И почему повышение ключевой ставки может привести к усилению кризиса в ряде стран региона

По словам президента России, усиление инфляции произошло «не вчера». Он считает, что это стало результатом многолетней безответственной макроэкономической политики стран семерки. Кроме того, среди причин он перечислил и бесконтрольные эмиссии и накапливания необеспеченных долгов.

Ранее, 22 июня, Путин заявлял, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнесу. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

Глава государства заявил, что политически мотивированные санкции и сознательный слом кооперационных связей ведут мир к тяжелому экономическому кризису.

23 мая Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022