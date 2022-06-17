Путин указал на вину США и ЕС в создании мировых проблем

Все мировые проблемы сегодня являются результатом системных ошибок администрации США и Евросоюза (ЕС). Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины, и только в этом. Я скажу и про нашу спецоперацию, да это имело какое-то значение, но корень именно в этом — в их ошибочной экономической политике», — сказал он.

Президент также прокомментировал термин «путинская инфляция», который сейчас применяют на Западе.

«В последнее время всё чаще слышу про так называемую, <…> «путинскую инфляцию» на Западе. Я когда вижу это, всё время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем», — сказал Путин.

По его словам, российская спецоперация стала для Запада «спасательным кругом», чтобы все проблемы перекинуть на Москву.

«Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации. Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран, вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел», — сказал президент РФ.

Путин также заявил, что США были крупными поставщиками продовольствия, а теперь превратились в чистого импортера — печатают деньги и скупают продукты по всему миру.

«Соединенные Штаты долгое время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке. Заслуженно, действительно, заслуженно, гордились, и было чем: своим сельским хозяйством, традициями фермерства, и это пример для многих, и для нас кстати тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортера продовольствия она превратилась чисто в импортера, грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету», — заявил он.

10 июня американский лидер Джо Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ на это высказывание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что попытка переложить ответственность за рост инфляции в США на российское руководство неубедительна.