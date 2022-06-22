Путин обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе

Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнесу. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс», — сказал Путин участникам форума.

В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

Глава государства заявил, что политически мотивированные санкции и сознательный слом кооперационных связей ведут мир к тяжелому экономическому кризису.

«Всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран. Как результат — проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер», — констатировал Путин.

Президент добавил, что Россия поддержит проект Пекинской инициативы стран БРИКС, которая подтверждает настрой деловых кругов группы на дальнейшую тесную совместную работу.

23 мая Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.