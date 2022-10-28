СМИ узнали об угрозах Байдену торговой войной со стороны Шольца и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы начать торговую войну против США в случае необходимости. Такое мнение 27 октября выразили обозреватели американского издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.

Так, по мнению авторов, лидеры двух стран сошлись на мнении, что в настоящий момент намечается риск возникновения недобросовестной конкуренции со стороны США, на который Европе придется ответить.

«Они согласились с тем, что недавние планы американских государственных субсидий представляют собой искажающие рынок меры, направленные на то, чтобы убедить компании перенести свое производство в США», ― объяснили колумнисты.

В частности, речь шла о недавно принятых в Соединенных Штатах Америки законах, которые поощряли граждан «покупать американское», когда дело шло о выборе электромобиля. Отмечается, что этот момент особенно невыгоден для стран с развитой автомобильной индустрией: как раз для Германии и Франции.

В статье подчеркивается, что у Шольца и Макрона непростые отношения и много разногласий. Например, немецкий лидер не разделяет идею французского коллеги создания акта «Покупай европейское». Но в то же время Шольц согласен с Макроном в том, что необходимо бороться с недобросовестной конкуренцией.

Макрон и Шольц встретились в Париже 26 октября. Основной целью визита канцлера ФРГ во Францию заявлялось решение франко-немецких разногласий и проблем.

Накануне сообщалось, что Берлин выступал за расширение Евросоюза на Восток, в то время как Франция предлагала поддерживать страны, стремящиеся к интеграции в ЕС.

20 октября Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолирует его от ЕС.