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Макрон раскритиковал позицию Шольца по ценам на энергоносители в Европе

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Фото: ТАСС/IMAGO/Vincent Isore
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолирует его от ЕС. Об этом он заявил 20 октября после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Le Monde.

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«Наша цель — сохранить единство ЕС. Нам просто необходимо сохранить слаженность действий в кризис, финансовую и политическую целостность в контексте продолжающейся войны... Я продолжу работать с канцлером Шольцем, потому что то, что он изолируется, не хорошо ни для Германии, ни для Европы. Важно, чтобы в отношении вопросов, по которым есть согласие большинства, мы бы могли найти единство. Я не сомневаюсь, что мы сможем найти общий путь», — подчеркнул французский лидер.

Ранее, 19 октября, The Telegraph указал на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Автор статьи Генри Сэмюэл отметил, что Макрон отменил запланированную встречу с Шольцем. По его словам, это является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей, правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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