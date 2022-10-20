Telegraph рассказала о ярости Макрона из-за действий Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон недоволен решением канцлера Германии Олафа Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Об этом 19 октября рассказала The Telegraph.

«Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму €200 млрд без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — сказано в публикации.

Автор статьи Генри Сэмюэл отметил, что Макрон отменил запланированную встречу с Шольцем. По его словам, это является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах.

«Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», — отметил неназванный источник в дипломатических кругах.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

Решение Германии было воспринято негативно другими странами Евросоюза, поскольку данный план направлен только на поддержку экономики ФРГ в период энергокризиса.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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