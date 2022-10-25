Во Франции заявили о тяжелых временах в отношениях с Германией
Отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. Об этом 23 октября заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль.
«Союз с Францией больше не считается ключевым во внешней политике для Германии, которая все больше склоняется к поддержке антироссийских стремлений восточноевропейских стран», — написал он.
По его словам, Францию также не устраивает, что Германия сосредоточилась на решении внутренних экономических проблем вместо того, чтобы противостоять общеевропейским угрозам. Помимо этого, Берлин выступает за расширение союза на Восток, в то время как Париж выступает за поддержку государств, приверженных развитию интеграции.
Также Франция не одобрила предложение депутата бундестага Вольфганга Шойбле о создании антироссийского союза в Европе, в который должны войти Германия, Франция и Польша. Предполагается, что этим трем странам предстоит выработать общие направления военной политики против Москвы.
20 октября президент Франции Эммануэль Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолирует его от ЕС.
Ранее, 19 октября, The Telegraph указал на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Автор статьи Генри Сэмюэл отметил, что Макрон отменил запланированную встречу с Шольцем. По его словам, это является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах.