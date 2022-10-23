В бундестаге предложили Германии, Франции и Польше объединиться против России

Ведущий политик немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), депутат Вольфганг Шойбле предложил создать антироссийский союз в Европе. Присоединиться к нему он призвал Францию и Польшу. Свое предложение он озвучил в статье, опубликованной 19 октября в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», — пишет Шойбле.

В этой связи, считает он, Россия якобы угрожает установившемуся политическому порядку в Европе. Поэтому, согласно его позиции, Германия, Франция и Польша должны взять на себя роль лидеров в создании европейского «оборонительного сообщества». Предполагается, что этим трем странам предстоит выработать общие направления военной политики против Москвы.

Шойбле также заявил, что к союзу смогут присоединиться и другие страны. Речь идет, в частности, о государствах Восточной Европы и Скандинавии. Помимо этого, политик выступил за объединение вооруженных сил европейских стран в единую армию для принятия совместных решений.

В то же время 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией на Украине. Подобные сообщения в СМИ он назвал ложью. Кроме того, он заявил, что почти треть немцев недовольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Среди них избиратели почти всех политических взглядов, уточнил Шольц.

Ранее в октябре сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов Германии. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Страны Запада усилили давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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