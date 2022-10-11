На востоке ФРГ прошли митинги за отмену санкций против России

Тысячи протестующих вышли 10 октября на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает NDR.

Протесты прошли в таких городах как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других.

Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Кроме того, протесты прошли и в землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

7 октября в Варшаве возмущенные ростом цен за электричество жители устроили массовую акцию протеста. Поляки недовольны подорожанием электроэнергии до 700%, рассказывая о необходимости экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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