Тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед Бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российскую нефть и газ. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня — замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства. Другие участники вышли с агитациями на русском языке, например «Мир и дружба с Россией», передает корреспондент «РИА Новости».

Организатором демонстрации выступила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Митинг проходит под лозунгом «Наша страна превыше всего».

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой в газовой сфере то, что страна не создала необходимую инфраструктуру для импорта газа. Он добавил, что Германия привержена своим экологическим целям, несмотря на использование «более грязных» источников энергии.

6 октября ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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