Евросоюз (ЕС) опубликовал новый пакет антироссийских санкций, они вступят в силу с 7 октября, сообщается в четверг, 6 октября, в официальном журнале ЕС.

Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Также расширяется запрет на экспорт и импорт из России изделий из стали, транспортных средств, древесины, бумаги, косметики, товаров для изготовления ювелирных украшений, техники, химикатов, пластика и сигарет.

Кроме того, ограничительные меры предусматривают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.

Расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. В частности, личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Ранее в этот день Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он распространяется в том числе на новые регионы, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ.

23 сентября газета The Financial Times со ссылкой на источники указала, что более жесткие ограничения против РФ потребовали ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В том же месяце президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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