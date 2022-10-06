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В Москве предрекли ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Москва допускает полный отказ Берлина от газа РФ в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии. Об этом в четверг, 6 октября, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

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«Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения», — сказал он «РИА Новости».

Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой Германии в газовой сфере стало то, что страна не создала необходимую инфраструктуру для импорта газа. При этом он отметил, что в настоящий момент Германия заключила контракты с новыми партнерами, заполнила хранилища природного газа, перезапустило угольные электростанции и разрешило двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны.

27 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране «крайне напряженной». Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд.

До этого, 11 сентября, журнал Der Spiegel написал, что в связи с охватившим Германию энергетическим кризисом немецкую экономику ждет «трагедия в пяти актах», а также рецессия, в которую она может полностью погрузиться.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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