Шольц назвал ошибку Германии в газовой сфере

Ошибкой Германии в газовой сфере стало то, что страна не создала необходимую инфраструктуру для импорта газа. Об этом в среду, 5 октября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день», — сказал он в интервью испанской газете El Pais.

При этом, по словам Шольца, Германия быстро среагировала на сокращение поставок российского газа. Он отметил, что правительство ФРГ заключило контракты с новыми партнерами, заполнило хранилища природного газа, перезапустило угольные электростанции и разрешило двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны.

Также он подчеркнул, что Германия привержена своим экологическим целям, несмотря на использование «более грязных» источников энергии.

«Параллельно с нашими текущими усилиями мы ускоряем расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно морской и наземной ветровой энергии, а также солнечной энергии», — рассказал канцлер ФРГ.

Днем ранее в Германии прошли митинги против энергетической политики страны. В Мекленбурге - Передней Померании более 7 тыс. человек вышли на протесты.

27 сентября министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране «крайне напряженной». Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».