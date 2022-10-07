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В Варшаве началась акция протеста против повышения цен на электроэнергию

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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В Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» в пятницу, 7 октября.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

Мероприятие проходит под лозунгом «Дальше только тьма». Его организаторами выступили Союз польских городов и Союз польских районов.

Люди вышли с плакатами «Правительство делает города темными», «PIS (правящая партия Польши. — Ред.) = темнота», «Правительство — дилетанты», «Растут расходы, растут цены — мы этого больше не выдержим».

Поляки возмущаются подорожанием электроэнергии до 700%, рассказывая о необходимости экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.

Участники акции собираются вручить петиции спикерам сейма и сената Польши, после чего прийти к канцелярии премьера и организовать митинг там.

28 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают все возможное, чтобы поляки пострадали как можно меньше.

5 сентября в Польше сообщили о возможной заморозке цен на электричество для малоимущих.

30 августа сообщалось о признании Польшей негативных последствий санкций против России для ЕС. Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, напомнив в росте инфляции, увеличении цен на энергоносители в Европе.

С 1 августа в рамках антироссийских санкций вступило в силу эмбарго на поставки угля в Европу из России. Странам Европейского союза теперь приходится закупать более дорогой уголь. Причем спрос на него поднялся еще на фоне сверхдорогих газа и нефти.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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