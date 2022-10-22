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Шольц рассказал о недовольстве немцев поставками оружия Киеву

Шольц: Россия никогда не угрожала эскалацией кризиса на Украине
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Почти треть немцев недовольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Об этом в субботу, 22 октября, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20% до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов», — сказал Шольц.

При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать помощь, в том числе военную, Украине.

Он также отметил, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине. По словам Шольца, западные СМИ достаточно вольно интерпретируют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Все заявления о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров канцлер назвал ложными.

20 октября Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть. По его словам, политическое решение о потолке цен может обернуться дефицитом энергоносителей в Европе. В то же время он отметил, что правительство ФРГ принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию. Это позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости.

Ранее, в октябре, сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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