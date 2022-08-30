Бундес-танк: может ли Берлин отказаться от поставок тяжелого оружия Киеву

Представители левого крыла социал-демократов (СДПГ) призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией . С официальной риторикой Берлина это мнение расходится. 29 августа канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ готова и вовсе взяться за усиление украинской артиллерии и системы ПВО . В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что поставки вооружения Киеву находятся под угрозой, поскольку бундесвер сталкивается с серьезной нехваткой их запасов . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, противоречивые заявления правительства говорят о том, что хотя Берлин официально не откажется от снабжения, объем поставок будет носить скорее символический характер.

«Оружие должно замолчать!»

29 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется» . По его словам, цель Германии — создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать свою страну в долгосрочной перспективе. «Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО », — сообщил канцлер.

Тем не менее в конце прошлой недели Spiegel узнал, что около 30 однопартийцев Шольца выступили с призывом к мирным переговорам с РФ. Представители левого крыла СДПГ — авторы обращения под названием «Оружие должно замолчать!» — предостерегли от поставок Киеву тяжелых вооружений , ссылаясь на опасность ядерной войны. Они подчеркивают, что кардинальное улучшение отношений с Россией будет возможно только в «послепутинскую эпоху», но сейчас с российским руководством необходимо найти modus vivendi (лат. «временное соглашение»), чтобы предотвратить эскалацию. На запрос «Известий» представители СДПГ не предоставили комментарий.

Бундес-танк_1 Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге. 29 августа 2022 года Фото: REUTERS/David W Cerny

Отметим, что с подобными обращениями в Германии, принявшей после Второй мировой идеологию пацифизма, выступают всё чаще как представители интеллектуальной элиты, так и партийные деятели.

— Больше оружия означает больше жертв с обеих сторон конфликта, поэтому я решительно выступаю против дальнейших поставок немецкого и другого оружия на Украину . Представители правящей коалиции должны понимать, что многие граждане Германии, которые отдали за них свои голоса, ожидают, что их надежды на ответственную мирную политику по-прежнему оправданны, — заявил «Известиям» бывший помощник генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек (подписант майского обращения к правительству Германии с призывом не поставлять тяжелое оружие Украине).

По его словам, разговор между двумя европейскими государствами должен стать инклюзивной дипломатической инициативой, в которой ООН важно работать вместе со сторонами, способными оказать решающую помощь в создании гуманитарных коридоров на суше и на море в кризисной зоне. «Речь идет о людях, а не о геополитических интересах», — подчеркнул экс-дипломат.

Против поставок оружия неоднократно выступали также представители оппозиционных партий «Левые» и «Альтернатива для Германии» .

— АдГ также выступает за то, чтобы Германия использовала свои возможности для поиска дипломатических решений, а не для поставок оружия. Призыв некоторых представителей СДПГ — важный сигнал о том, что сопротивление поставкам оружия на Украину растет. Внутри и за пределами парламента , — сказал «Известиям» депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте, отметив, что отправка оружия ставит под угрозу мирные переговоры в принципе.

Бундес-танк_2 Канцлер Германии Олаф Шольц залезает на ЗСУ Gepard на военном полигоне в земле Шлезвиг-Гольштейн. 25 августа 2022 года Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

Недавно о необходимости прекращения огня заявил даже министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (представитель ХДС, которая настаивает на наращивании поставок). В ответ на это было отозвано его приглашение в Киев.

С официальной риторикой немецких властей, которые Украина постоянно критикует из-за нерешительности в поставках, этот призыв вовсе не сочетается. 25 августа Олаф Шольц в знак поддержки Киева даже залез на ЗСУ Gepard на военном полигоне в земле Шлезвиг-Гольштейн , где солдаты ВСУ проходят курсы по его эксплуатации. Там глава немецкого правительства и пообещал Украине поставку 30 таких танков из старых запасов .

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов считает, что заявление отдельных представителей СДПГ о необходимости прекращения военных поставок на Украину и запуска переговорного процесса вряд ли изменит позицию официального Берлина, по крайне мере, с точки зрения публичной риторики .

Бундес-танк_3 Немецкий противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, поставляемый на Украину Фото: Global Look Press/Björn Trotzki

— В то же время оно показывает наличие поддержки подобных идей среди широкого спектра немецкого политикума. Ранее с аналогичными инициативами выступали представители всех немецких политических партий, кроме «Зеленых». Это ставит под вопрос идею общегерманского и, в более широком смысле, общеевропейского консенсуса о необходимости поддержки Украины любой ценой, — добавил эксперт.

Он отметил, что поставки Берлином тяжелых вооружений для ВСУ продвигаются невысокими темпами. И можно предположить, что их объем в будущем будет носить скорее символический характер , считает Артем Соколов.

Пустые обещания

В то же время незадолго до появления фотографий канцлера на танке — 22 августа — в минобороны Германии отклонили предложение другой группы депутатов бундестага от правящей коалиции направить украинским военным еще больше вооружений . Кроме того, 25 августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву уже идут «по тонкой грани» из-за «абсолютного дефицита собственных запасов» . По ее словам, военная промышленность должна была специально производить вооружение для Украины. Министр признала, что немецкое правительство было нерешительным в вопросе передачи вооружений, но теперь необходимы быстрые дополнительные поставки осенью. При этом глава немецкой дипломатии отметила, что в нынешней ситуации нет смысла вести с Москвой какие-либо переговоры.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Германия впервые после окончания Второй мировой задумалась о глобальной модернизации оборонной политики. Немецкое правительство решило создать специальный фонд на оборонные нужды, выделив дополнительные €100 млрд. Также власти ФРГ пообещали увеличить оборонный бюджет на следующие годы до 2% от ВВП (до сих пор он не превышал 1,5%).

Тем не менее на протяжении всей СВО Берлин постоянно упрекают в нерешительности. 19 августа немецкое издание Die Welt сообщило, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорировало просьбы Киева по поводу дополнительных поставок вооружений.

Бундес-танк_5 Немецкая ЗСУ Gepard на полигоне в Мюнстере во время учений Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki

О том, что ФРГ не сможет выполнить своих обещаний, говорят и исследования аналитических центров. Немецкий экономический институт (IW, Кельн) указал в своем отчете, что Берлин не сможет тратить 2% от ВВП на оборону . Согласно исследованию от 15 августа, за этот год властями не было выделено никаких дополнительных денежных средств. Между тем в 2023-м, по оценкам IW, оборонный бюджет ФРГ испытает дефицит почти в €18 млрд , несмотря на увеличение расходов. К 2027-му запасы специального фонда могут быть исчерпаны, а расходы на оборону сократятся примерно до 1,2% от ВВП .

По данным правительства Германии, с начала года и до 8 августа Берлин одобрил экспорт вооружений на Украину на общую сумму €686,4 млн . 23 августа во время визита в Канаду Шольц сообщил о планах поставки Киеву дополнительных вооружений стоимостью более €500 млн . 29 августа канцлер как раз сообщил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.

— Заявления немецкого руководства очень противоречивы , — отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. — Шольц на прошлой неделе буквально повторил слова президента США Джо Байдена о том, что поставок оружия, которое способно нанести удары по территории РФ, не будет. Сейчас он заявляет о том, что ФРГ способна усилить ПВО Украины, но каким образом — неясно.

Бундес-танк_4 САУ PzH 2000 немецкого производства на вооружении ВФУ Фото: REUTERS

По его словам, надо учитывать, что даже обсуждаемые поставки ЗСУ Gepard могут предоставлять серьезную угрозу для армейской авиации, но не полностью закрыть воздушное пространство. При этом, как подчеркивает Александр Камкин, противоречиво и заявление об истощении запасов ФРГ.

— Часть оружия Германия поставляла Украине из запасов, которые унаследовала от времен народной армии ГДР. Также Берлин отправил некоторые артиллерийские системы PzH 2000 и ограниченное число танков. Однако это всё мобилизационный резерв. Современное вооружение ФРГ на Украину не отправляла и не отправляет. Так что заявления об истощении запасов — это как раз попытка уйти от необходимости расширения поставок, — объяснил эксперт.

Если сравнивать с другими странами, то Германия выполнила свои обязательства по поставкам только на 35–40% , в отличие от Великобритании, Канады и прибалтийских государств, которые поставили значительно больше обещанного, заключил Александр Камкин.