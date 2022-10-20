Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен назвал Путина рациональным лидером
Общество
Дорожники начали демонтаж правой части Крымского моста
Мир
Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Мир
Трасс заявила об уходе в отставку
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Мир
Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме
Мир
Минобороны Белоруссии заявило о готовности реагировать на провокации Запада
Мир
«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа
Мир
Нового премьер-министра Британии выберут в течение недели
Мир
Блинкен пообещал Тайваню защиту в случае агрессии Китая

Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен

0
Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство ФРГ принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию, что позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости. Так попытался 20 октября успокоить немцев канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

«Никто — ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», — заявил Шольц, выступая перед правительством в бундестаге.

Согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, большая часть немецких граждан в энергокризисе, с которым столкнулась страна, боятся прежде всего растущих цен на продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.

Ранее в четверг Шольц также сообщил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, и поблагодарил население за помощь в этом.

13 октября стало известно, что в нескольких городах ФРГ состоялись автопробеги в знак протеста против деятельности властей в энергетической сфере. В числе требований демонстрантов значились: отмена санкций против России, прекращение поставок военной техники за рубеж, снижение цен на электроэнергию, противодействие банкротству и безработице в стране.

Ранее, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Ранее, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

При этом 11 октября Шольц заявлял, что Германия готова пережить предстоящую зиму. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации. Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился с призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022