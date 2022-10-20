Шольц призвал жителей Германии не бояться растущих цен

Правительство ФРГ принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию, что позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости. Так попытался 20 октября успокоить немцев канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза.

«Никто — ни одна семья, ни один пенсионер или студент и ни одна компания не должны бояться того, что они не справятся с ценами на газ, электричество или теплоснабжение», — заявил Шольц, выступая перед правительством в бундестаге.

Согласно ежегодному исследованию немецкой страховой компании R+V Versicherung, большая часть немецких граждан в энергокризисе, с которым столкнулась страна, боятся прежде всего растущих цен на продуктовую корзину, аренду жилья и грядущей рецессии.

Ранее в четверг Шольц также сообщил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, и поблагодарил население за помощь в этом.

13 октября стало известно, что в нескольких городах ФРГ состоялись автопробеги в знак протеста против деятельности властей в энергетической сфере. В числе требований демонстрантов значились: отмена санкций против России, прекращение поставок военной техники за рубеж, снижение цен на электроэнергию, противодействие банкротству и безработице в стране.

Ранее, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Ранее, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

При этом 11 октября Шольц заявлял, что Германия готова пережить предстоящую зиму. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации. Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился с призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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