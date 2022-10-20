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Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Об этом 20 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа. Прошу заметить, зависела. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — рассказал он во время выступления в Бундестаге.

Глава правительства отметил, что Германия рассчитывает сократить потребление газа на 20%, и поблагодарил население за помощь в этом.

Шольц также рассказал, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа. Она также отметила, что подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы заполнены на 92%.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, как считает Миллер, Европа сможет пережить эту зиму, но главным вопросом остается — что будет с закачкой газа к следующей зиме?

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

За день до этого фон дер Ляйен направила лидерам Евросоюза письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. Она порекомендовала ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ в сентябре приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

25 сентября стало известно, что Германия заключила контракт с ОАЭ на поставку партии СПГ объемом 137 тыс. куб. м. Она будет доставлена в январе 2023 года.

5 сентября бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции в отношении энергоресурсов из России были непродуманными. Она отметила, что европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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