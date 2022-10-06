Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС меры для снижения цен на газ

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита в Праге направила лидерам Евросоюза (ЕС) письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. Об этом 5 октября сообщило издание Time со ссылкой на письмо главы ЕК.

«Нам необходимо признать риски, которые влечет за собой ограничение цен на газ, и принять необходимые меры безопасности», — сказано в письме.

Фон дер Ляйен порекомендовала ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

Среди предложений главы Еврокомиссии было и использование общеевропейской платформы для совместных закупок газа во избежание борьбы за поставщиков между странами ЕС, которая в результате может привести к повышению цен.

Фон дер Ляйен также предложила разработать дополнительный ценовой индекс ЕС. Это, по ее мнению, обеспечит более эффективное функционирование рынка, которое также будет способствовать снижению цен.

«В ожидании введения такого дополнительного ценового индекса, мы должны рассмотреть вопрос об ограничении цены в отношении действующего индекса цен на газ (TTF)», — заявила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула, что государственное вмешательство в цены на газ приводит к более строгим обязательствам стран альянса по сокращению спроса на газ, а также его экономии. В связи с этим она предложила обсудить временный потолок цен на газ, который используется для производства электроэнергии.

В письме уточняется, что потолок цен на газ, используемый в промышленности, должен вводиться так, чтобы была возможность избежать перебоев с поставками. Фон дер Ляйен отметила, что такая мера должна быть временной.

Ранее, 29 сентября, ЕК выступала с новыми предложениями по установке потолка цен на газ в Европе. Отмечалось, что в числе предложений одной из мер может стать введение предельных цен на газ, поступающий из России.

7 сентября фон дер Ляйен заявила, что введение потолка цен на газ РФ в Евросоюзе может произойти быстро, если будут согласованы необходимые для этого меры со странами ЕС. По ее словам, 13 государств уже не получают российский газ.

В тот же день президент России Владимир Путин назвал введение потолка цен на российский газ решением, которое не имеет перспектив. Он подчеркнул, что ситуация с газом на европейских рынках — это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, в то время как Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты.

Страны Европы начали отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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