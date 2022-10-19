Глава ЕК сообщила о заполненности хранилищ газа в Евросоюзе на 92%

Страны Евросоюза (ЕС) заполнили свои хранилища газа на 92%. Об этом в среду, 19 октября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которого велась на сайте ведомства.

«Мы заполнили свои газохранилища на 92%», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз не уступил давлению и справился со своей задачей. При этом за восемь месяцев ЕС сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа.

Глава ЕК также призвала государства, входящие в ЕС, проявить энергетическую солидарность и производить совместные закупки газа. По ее словам, к такому решению Европу подталкивает летний опыт, когда из-за конкуренции компаний при закупках был спровоцирован рост цен.

Накануне Европейская комиссия предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF (виртуальный хаб Title Transfer Facility) в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Предполагается, что механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены в TTF.

В тот же день сообщалось, что цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. А, например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2 – 2, 5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, как считает Миллер, Европа сможет пережить эту зиму, но главным вопросом остается — что будет с закачкой газа к следующей зиме.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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