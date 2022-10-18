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Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Биржевые цены на газ в Европе снизилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 18 октября.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1202 за 1 тыс. куб. м. Общее падение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

До этого, 17 октября, газовые фьючерсы торговались по цене ниже $1400 за 1 тыс. куб. м. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды. По данным на 1 октября, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы были восполнены на 62,8 млрд куб. м.

4 октября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса, что сказывается и на ценах.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. По словам директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко, на стоимость могли повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

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