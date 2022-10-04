Аналитики объяснили снижение цен на газ в Европе

Мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств-членов Евросоюза по поводу дефицита ресурса, что сказывается на ценах, объяснил «Известиям» 4 октября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Также он уточнил, что на минувшей неделе европейские хранилища были заполнены почти на 90%, что немного выше среднего показателя за последние пять лет для этого времени года.

«В общей сложности это помогло снизить цены на газ примерно на 50% по сравнению с максимумами конца августа», — сказал Мейнхард.

Эксперт также уточнил, что ПАО «Газпром» сообщило ранее, что часть поврежденной сети «Северного потока» всё еще может транспортировать топливо, но только по новому трубопроводу.

В то же время аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов напомнил, что во второй половине августа цены на газ в Европе подошли вплотную к максимумам марта, после чего стали снижаться. Несмотря на заполненность газохранилищ на 90%, динамика цен будет зависеть в том числе от погодных условий, которые оказывают влияние как на объемы потребления, так и на производство электроэнергии из возобновляемых источников, считает эксперт.

«В случае ухудшения погодных условий и наличия препятствий для роста газовых поставок из России европейские цены на газ могут снова подняться выше $2000 за тыс. куб. м», — подчеркнул он.

Директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко отметил, что уровень цен на газ все равно очень высокий. На стоимость, по его словам, мог повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

«В любом случае ситуация на рынке газа пока высоковолатильна и скорее всего четких прогнозов нельзя дать до конца года», — заключил эксперт.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» подчеркнул, что цены на газ в целом самые волатильные цены на биржевые товары в мире.

«Здесь (в формировании цены — Ред.) работает в основном политическая составляющая и спекулятивные вещи дилеров, компаний, людей, которые играют на этих ценах. <…> Завтра они могут улететь обратно к $2000, послезавтра — упасть к $1000. Спотовые цены — не те, по которым покупают», — сказал он, уточнив, что обычно сделки действуют по «длинным» договорам.

Утром 4 октября, согласно данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе опускались ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 июля.

20 сентября обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу написала, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.