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Цена газа в Европе опустилась ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 4 октября.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1618 за 1 тыс. куб. м.

В качестве одного из повлиявших на падение стоимости газа факторов аналитики называют высокую заполненность европейских хранилищ. Так, по состоянию на 1 октября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 62,8 млрд куб. м.

Достичь таких высоких показателей заполненности Европе удалось благодаря увеличению поставок от альтернативных России поставщиков и сокращению потребления топлива в промышленном секторе.

1 октября сообщалось, что в Европе цена газа по итогам сентября упала на 24% по сравнению с показателями конца августа и составила $1884 за тыс. куб. м. При этом еще 31 августа фьючерсы на газ завершили торги показателями около $2490 за 1 тыс. куб. м.

Однако 30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупредил, что ближайшая и следующая зимы будут тяжелыми для Евросоюза. За день до этого директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа заявил о движении ЕС к хаосу из-за проблем с газом.

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