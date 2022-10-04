Цена газа в Европе опустилась ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 4 октября.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1618 за 1 тыс. куб. м.
В качестве одного из повлиявших на падение стоимости газа факторов аналитики называют высокую заполненность европейских хранилищ. Так, по состоянию на 1 октября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 62,8 млрд куб. м.
Достичь таких высоких показателей заполненности Европе удалось благодаря увеличению поставок от альтернативных России поставщиков и сокращению потребления топлива в промышленном секторе.
1 октября сообщалось, что в Европе цена газа по итогам сентября упала на 24% по сравнению с показателями конца августа и составила $1884 за тыс. куб. м. При этом еще 31 августа фьючерсы на газ завершили торги показателями около $2490 за 1 тыс. куб. м.
Однако 30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупредил, что ближайшая и следующая зимы будут тяжелыми для Евросоюза. За день до этого директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа заявил о движении ЕС к хаосу из-за проблем с газом.