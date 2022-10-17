Цена на газ в Европе опустилась ниже $1400 впервые с 24 июня

Цена на природный газ в Европе опустилась ниже $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 17 октября.

В начале торгов фьючерсные контракты с исполнением в ноябре упали на 6,4%, до уровня $1333 за 1 тыс. куб. м.

До этого, 14 октября, газовые фьючерсы торговались по цене $1424,2 за 1 тыс. куб. м.

10 октября цена на газ в Европе опустились ниже $1500 за 1 тыс. куб. м впервые с 29 июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

Так, 4 октября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса, что сказывается и на ценах.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. По словам директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко, на стоимость могли повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.