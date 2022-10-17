Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Мир
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Общество
Рогов назвал невозможным перезапуск ЗАЭС из-за линии соприкосновения
Происшествия
Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Мир
Adnkronos узнал о гибели гражданина Италии в боях под Донецком
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем
Сюжет:

Цена на газ в Европе опустилась ниже $1400 впервые с 24 июня

0
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на природный газ в Европе опустилась ниже $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 17 октября.

Таблетки от жадности: как Норвегия решила нажиться на беде ЕС
Брюссель осудил сверхдоходы Осло и обвинил королевство в спекуляциях

В начале торгов фьючерсные контракты с исполнением в ноябре упали на 6,4%, до уровня $1333 за 1 тыс. куб. м.

До этого, 14 октября, газовые фьючерсы торговались по цене $1424,2 за 1 тыс. куб. м.

10 октября цена на газ в Европе опустились ниже $1500 за 1 тыс. куб. м впервые с 29 июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

Так, 4 октября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса, что сказывается и на ценах.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. По словам директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко, на стоимость могли повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022