Цены на газ в Европе опустились ниже $1 500 за 1 тыс. куб. м впервые с 29 июня. Общее снижение стоимости газа с утра понедельника, 10 октября, составляет 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги снижением почти на 6% и находились у отметки около $1490 за за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 9.08 мск стоимость составляет $1489 (– 6%).

Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

Так, 4 октября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард пояснил «Известиям», что мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств-членов ЕС по поводу дефицита ресурса, что сказывается и на ценах.

При этом, несмотря на снижение, текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. По словам директора Института экономики роста им. Столыпина Антона Свириденко, на стоимость мог повлиять процесс изменения цепочек поставок, энергосбережение, нахождение новых поставщиков.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.