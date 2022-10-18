Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF (виртуальный хаб Title Transfer Facility) в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном во вторник, 18 октября.

«Еврокомиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены в TTF», — сообщила пресс-служба ЕК.

В заявлении подчеркивается, что это поможет избежать чрезмерной волатильности и завышенных цен.

Помимо этого, ЕК предлагает ввести новый временный порог внутридневных скачков цен, который будет установлен биржами деривативов Евросоюза.

«Этот механизм защитит энергетических операторов от значительных внутридневных колебаний цен», — добавили в Еврокомиссии.

Отмечается, что этот механизм является временной мерой, пока ЕК не разработает новый ценовой эталон для сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, Еврокомиссия хочет, чтобы ее заранее уведомляли о планах закупать в ЕС партии газа от 0,5 млрд куб. м.

«Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности», — говорится в документе.

В заявлении также указали, что ЕК может дать рекомендацию в случае «потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность».

Ранее, 16 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ЕК рассматривает возможность динамического ограничения цен на газ в рамках борьбы с энергетическим кризисом в регионе. Предложенный механизм ценообразования должен предотвратить нестабильность на рынке, непредсказуемое изменение стоимости и другие факторы, которые могут осложнять поставки природного газа в некоторые страны ЕС, уточнили в агентстве.

Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет санкций против России. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Введение потолка цен на газ обсуждается.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушает условия договоров, а это влечет за собой прекращение поставок.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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