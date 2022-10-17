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Bloomberg узнало о планах ЕК по борьбе с кризисом энергоснабжения

Bloomberg: ЕК планирует ввести динамическое ценообразование на газовой бирже
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность динамического ограничения цен на газ в рамках борьбы с энергетическим кризисом в регионе. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные документы.

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Предложенный механизм ценообразования должен предотвратить нестабильность на рынке, непредсказуемое изменение стоимости и другие факторы, которые могут осложнять поставки природного газа в некоторые страны Евросоюза.

Таким образом ЕК намерена обеспечить возможность для эффективной работы энергетических компаний в регионе. Инициативу, в частности, поддерживают Греция, Италия, Польша и Бельгия, чьи власти призывают ограничить колебания цен в диапазоне 5%, а также регулярно пересматривать этот показатель и приводить в соответствие с другими ключевыми ориентирами — например, стоимостью сырой нефти, угля и газа в Северной Америке и Азии.

Отмечается, что динамическое ценообразование станет временной мерой до тех пор, пока ЕС не закончит работу над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа (СПГ). Его планируется ввести до конца текущего года, а контрольный показатель — в начале следующего.

Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет санкций против России. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Введение потолка цен на газ обсуждается.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушает условия договоров, а это влечет за собой прекращение поставок.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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