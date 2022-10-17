Bloomberg узнало о планах ЕК по борьбе с кризисом энергоснабжения
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность динамического ограничения цен на газ в рамках борьбы с энергетическим кризисом в регионе. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные документы.
Предложенный механизм ценообразования должен предотвратить нестабильность на рынке, непредсказуемое изменение стоимости и другие факторы, которые могут осложнять поставки природного газа в некоторые страны Евросоюза.
Таким образом ЕК намерена обеспечить возможность для эффективной работы энергетических компаний в регионе. Инициативу, в частности, поддерживают Греция, Италия, Польша и Бельгия, чьи власти призывают ограничить колебания цен в диапазоне 5%, а также регулярно пересматривать этот показатель и приводить в соответствие с другими ключевыми ориентирами — например, стоимостью сырой нефти, угля и газа в Северной Америке и Азии.
Отмечается, что динамическое ценообразование станет временной мерой до тех пор, пока ЕС не закончит работу над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа (СПГ). Его планируется ввести до конца текущего года, а контрольный показатель — в начале следующего.
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В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушает условия договоров, а это влечет за собой прекращение поставок.
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