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Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

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Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения.

Так, санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Запрещена продажа в РФ гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования. Вводится запрет на экспорт в Россию коксующегося угля, ряда электронных компонентов, а также технических изделий для авиаотрасли.

Россиянам запрещается иметь криптоактивы в странах ЕС. Запрещается предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг.Гражданам стран Евросоюза нельзя занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях. Вводится наказание для участников схем обхода санкций ЕС.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что ряд стран Евросоюза выразили озабоченность возможными последствиями вводимых санкций. Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, обеспокоены решением ЕК установить потолок цен на российскую нефть, так как это может повлиять на стоимость нефти для их судов.

Тогда же глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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