Осенние заморозки: ЕС заблокировал активы россиян на €16,5 млрд

Евросоюз заморозил активы россиян на €16,5 млрд , сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, отметив, что специальная группа продолжает изучать возможность их конфискации . Страны объединения из-за законодательных проволочек до сих пор не могут решиться на передачу Украине отобранных у россиян средств . Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, перспектива этого процесса в любом случае сомнительна. По их словам, владельцы имущества смогут апеллировать в суде к понятию частной собственности, которая защищена конституциями стран ЕС. Москва неоднократно называла планы Европы по конфискации российских активов прямым воровством , в результате которого ЕС теряет доверие собственников по всему миру.

Изъятие покажет

ЕС в рамках санкций против РФ продолжает замораживать имущество и счета россиян . Как заявили «Известиям» в ЕК, по состоянию на 30 сентября общая сумма заблокированных активов составляет €16,5 млрд . Однако, несмотря на то, что многие российские яхты и другое имущество уже опечатаны, пока что Киеву они не светят . Конфисковать и передать миллиарды с их продажи Украине не позволяет уголовное право стран объединения.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский призвал Швейцарию передать Киеву замороженные средства российских бизнесменов . По состоянию на начало июля Берн заморозил активы на 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд). Однако в министерстве экономики, образования и науки страны отметили, что несмотря на поддержку Киева, конфискация активов из-за их принадлежности «какому-либо государству» не расценивается ими как допустимая . Ранее в ведомстве заявляли «Известиям», что для осуществления такой инициативы потребуется законодательная корректировка . С такими же проблемами сталкиваются и члены Евросоюза.

Осенние заморозки Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила о том, что европейские юристы работают над поиском путей передачи замороженных российских активов Украине . В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что необходимую для этого директиву ЕС сможет принять в октябре. Речь идет о признании попыток обхода санкций против РФ уголовным преступлением на территории всех стран ЕС. Это, в свою очередь, позволит им проводить судебные процедуры и конфисковать активы российских бизнесменов, а далее направлять средства в общий фонд для украинского народа.

— В марте ЕК создала «Специальную группу по замораживанию и аресту» (англ. «Freeze and Seize Task Force») для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц. Эта группа также изучает возможность ареста и конфискации таких активов при наличии связи между активами, принадлежащими лицам, включенным в санкционный список ЕС, и преступной деятельностью , — объяснили «Известиям» в ЕК.

Тем не менее об изменениях в этой области там не сообщили .

Директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир, в свою очередь, сказал «Известиям», что ЕС сможет согласовать соответствующую директиву, однако, процесс конфискации все равно будет крайне сложным.

— ЕС сможет добиться этого, но косвенно. Непосредственно у ЕК мало полномочий в этой области, скорее ими обладает Europol (полицейская служба ЕС. — «Известия»). Еврокомиссия может дать лишь новое толкование санкций, которое позволит расширить список правонарушений, — заявил эксперт.

Впрочем, по его словам, вопрос применения санкций всегда будет проблемой, поскольку зачастую активы принадлежат не непосредственно «обвиняемым» или их компаниям, а учрежденным в налоговых гаванях компаниям. «Власти стран-членов ЕС смогут наложить арест на эти активы, но их все равно будут ждать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства », — уверен Жак Сапир.

Осенние заморозки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Напомним, помимо активов российских бизнесменов западные страны заморозили резервы ЦБ РФ почти на $300 млрд (вместе с США и другими партнерами). Однако Жак Сапир считает, что в любом случае Украине в итоге достанутся лишь символические суммы (максимум несколько миллиардов долларов), а судебные процессы и апелляционные процедуры могут затянуться на 5-10 лет .

— Вероятно, это коснется только имущества лиц, которым инкриминируются обвинения. Следует помнить, что индивидуальные санкции являются административными мерами. Однако чтобы конфисковать имущество, а не просто наложить на него арест, нужно решение суда. Более того, не факт, что даже конфискованное имущество будет использоваться для реконструкции Украины. Для этого опять же потребуются многочисленные процедуры . Собственники могут апеллировать к понятию частной собственности, которая защищена конституциями стран ЕС, — объясняет Жак Сапир.

Напомним, в Европейский суд уже поступило не менее 30 жалоб на действия властей стран ЕС по замораживанию счетов и имущества российских граждан.

Спящая схема

Больше всех отдать Украине российские активы хотят страны Прибалтики и Восточной Европы . Как выяснял Reuters, Латвия, Литва, Эстония и Словакия даже отправляли отдельное письмо с таким призывом министрам финансов стран — членов ЕС. Однако, если опираться на интервью еврокомиссара Дидье Рейндерс, эти страны заморозили куда меньше других. По его словам, большую часть российских активов заблокировали Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург . «Известия» направили запросы в минфины и минюсты этих стран ЕС, чтобы узнать, как они собираются с ними поступать.

Осенние заморозки Фото: Global Look Press/imago-images/Volker Preusser

Ранее в ведомствах Австрии «Известиям» сообщали, что пока в этом вопросе они могут руководствоваться нынешними положениями закона о санкциях (он не предусматривает конфискацию замороженных активов).

В министерстве экономики и климата ФРГ рассказали, что заблокировали российское имущество и счета на €4,88 млрд. По данным Spiegel, специальная команда в немецком правительстве уже разработала две поправки, которые позволят активизировать санкционное законодательство. Однако налаженный механизм передачи прав на имущество и счета находящихся под санкциями лиц другим организациям или странам в Германии так и не появился .

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допускает, что ЕС, скорее всего, будет использовать эту меру для того, чтобы экономические агенты боялись нарушать их законы.

— ЕС гарантирует защиту частной собственности, но только тем людям и экономическим агентам, которые не нарушают европейские правила. В обратном случае они могут принять меры . Но, несмотря на то, что конфискация активов — это в принципе международная практика, данная схема спящая , — сказал эксперт «Известиям».

По его словам, такие санкции редко применяют и скорее предостерегают их наличием клиентов от конфликтных ситуаций. В то же время Георгий Остапкович обратил внимание на то, что у рецидивистов в области нарушения санкций ЕС все-таки сможет конфисковать активы. Причем распространять эти меры будут и на резидентов других стран, включая тот же Китай. Тем не менее, по его мнению, вряд ли эта практика отвернет от Евросоюза партнеров из других регионов.

Осенние заморозки Фото: Global Look Press/Chris Robbins

— Китайцы не лишат себя торговли с США или европейцами из-за этого прецедента. Вероятно, они будут тратить больше средств на страхование сделок, но это не приведет к потере доверия инвесторов, — убежден Георгий Остапкович.

В РФ эти планы ЕС называют «прямым воровством». Об этом еще летом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева «было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа». Кроме того он указал, что США и Европа , присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников в других странах.