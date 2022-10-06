Осенние заморозки: ЕС заблокировал активы россиян на €16,5 млрд
Евросоюз заморозил активы россиян на €16,5 млрд, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, отметив, что специальная группа продолжает изучать возможность их конфискации. Страны объединения из-за законодательных проволочек до сих пор не могут решиться на передачу Украине отобранных у россиян средств. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, перспектива этого процесса в любом случае сомнительна. По их словам, владельцы имущества смогут апеллировать в суде к понятию частной собственности, которая защищена конституциями стран ЕС. Москва неоднократно называла планы Европы по конфискации российских активов прямым воровством, в результате которого ЕС теряет доверие собственников по всему миру.
Изъятие покажет
ЕС в рамках санкций против РФ продолжает замораживать имущество и счета россиян. Как заявили «Известиям» в ЕК, по состоянию на 30 сентября общая сумма заблокированных активов составляет €16,5 млрд. Однако, несмотря на то, что многие российские яхты и другое имущество уже опечатаны, пока что Киеву они не светят. Конфисковать и передать миллиарды с их продажи Украине не позволяет уголовное право стран объединения.
Недавно украинский президент Владимир Зеленский призвал Швейцарию передать Киеву замороженные средства российских бизнесменов. По состоянию на начало июля Берн заморозил активы на 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд). Однако в министерстве экономики, образования и науки страны отметили, что несмотря на поддержку Киева, конфискация активов из-за их принадлежности «какому-либо государству» не расценивается ими как допустимая. Ранее в ведомстве заявляли «Известиям», что для осуществления такой инициативы потребуется законодательная корректировка. С такими же проблемами сталкиваются и члены Евросоюза.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила о том, что европейские юристы работают над поиском путей передачи замороженных российских активов Украине. В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что необходимую для этого директиву ЕС сможет принять в октябре. Речь идет о признании попыток обхода санкций против РФ уголовным преступлением на территории всех стран ЕС. Это, в свою очередь, позволит им проводить судебные процедуры и конфисковать активы российских бизнесменов, а далее направлять средства в общий фонд для украинского народа.
— В марте ЕК создала «Специальную группу по замораживанию и аресту» (англ. «Freeze and Seize Task Force») для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц. Эта группа также изучает возможность ареста и конфискации таких активов при наличии связи между активами, принадлежащими лицам, включенным в санкционный список ЕС, и преступной деятельностью, — объяснили «Известиям» в ЕК.
Тем не менее об изменениях в этой области там не сообщили.
Директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир, в свою очередь, сказал «Известиям», что ЕС сможет согласовать соответствующую директиву, однако, процесс конфискации все равно будет крайне сложным.
— ЕС сможет добиться этого, но косвенно. Непосредственно у ЕК мало полномочий в этой области, скорее ими обладает Europol (полицейская служба ЕС. — «Известия»). Еврокомиссия может дать лишь новое толкование санкций, которое позволит расширить список правонарушений, — заявил эксперт.
Впрочем, по его словам, вопрос применения санкций всегда будет проблемой, поскольку зачастую активы принадлежат не непосредственно «обвиняемым» или их компаниям, а учрежденным в налоговых гаванях компаниям. «Власти стран-членов ЕС смогут наложить арест на эти активы, но их все равно будут ждать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства», — уверен Жак Сапир.
Напомним, помимо активов российских бизнесменов западные страны заморозили резервы ЦБ РФ почти на $300 млрд (вместе с США и другими партнерами). Однако Жак Сапир считает, что в любом случае Украине в итоге достанутся лишь символические суммы (максимум несколько миллиардов долларов), а судебные процессы и апелляционные процедуры могут затянуться на 5-10 лет.
— Вероятно, это коснется только имущества лиц, которым инкриминируются обвинения. Следует помнить, что индивидуальные санкции являются административными мерами. Однако чтобы конфисковать имущество, а не просто наложить на него арест, нужно решение суда. Более того, не факт, что даже конфискованное имущество будет использоваться для реконструкции Украины. Для этого опять же потребуются многочисленные процедуры. Собственники могут апеллировать к понятию частной собственности, которая защищена конституциями стран ЕС, — объясняет Жак Сапир.
Напомним, в Европейский суд уже поступило не менее 30 жалоб на действия властей стран ЕС по замораживанию счетов и имущества российских граждан.
Спящая схема
Больше всех отдать Украине российские активы хотят страны Прибалтики и Восточной Европы. Как выяснял Reuters, Латвия, Литва, Эстония и Словакия даже отправляли отдельное письмо с таким призывом министрам финансов стран — членов ЕС. Однако, если опираться на интервью еврокомиссара Дидье Рейндерс, эти страны заморозили куда меньше других. По его словам, большую часть российских активов заблокировали Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. «Известия» направили запросы в минфины и минюсты этих стран ЕС, чтобы узнать, как они собираются с ними поступать.
Ранее в ведомствах Австрии «Известиям» сообщали, что пока в этом вопросе они могут руководствоваться нынешними положениями закона о санкциях (он не предусматривает конфискацию замороженных активов).
В министерстве экономики и климата ФРГ рассказали, что заблокировали российское имущество и счета на €4,88 млрд. По данным Spiegel, специальная команда в немецком правительстве уже разработала две поправки, которые позволят активизировать санкционное законодательство. Однако налаженный механизм передачи прав на имущество и счета находящихся под санкциями лиц другим организациям или странам в Германии так и не появился.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допускает, что ЕС, скорее всего, будет использовать эту меру для того, чтобы экономические агенты боялись нарушать их законы.
— ЕС гарантирует защиту частной собственности, но только тем людям и экономическим агентам, которые не нарушают европейские правила. В обратном случае они могут принять меры. Но, несмотря на то, что конфискация активов — это в принципе международная практика, данная схема спящая, — сказал эксперт «Известиям».
По его словам, такие санкции редко применяют и скорее предостерегают их наличием клиентов от конфликтных ситуаций. В то же время Георгий Остапкович обратил внимание на то, что у рецидивистов в области нарушения санкций ЕС все-таки сможет конфисковать активы. Причем распространять эти меры будут и на резидентов других стран, включая тот же Китай. Тем не менее, по его мнению, вряд ли эта практика отвернет от Евросоюза партнеров из других регионов.
— Китайцы не лишат себя торговли с США или европейцами из-за этого прецедента. Вероятно, они будут тратить больше средств на страхование сделок, но это не приведет к потере доверия инвесторов, — убежден Георгий Остапкович.
В РФ эти планы ЕС называют «прямым воровством». Об этом еще летом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева «было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа». Кроме того он указал, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников в других странах.
Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев ранее уточнил, что Москва в ответ может национализировать оставшуюся собственность европейских компаний в России. Впрочем, пока неясно, когда ЕС представит новые разъяснения по санкциям. 5 октября постпреды стран объединения согласовали восьмой пакет рестрикций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть, также в список внесены десятки россиян, но речи о конфискации активов РФ там нет.