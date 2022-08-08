По средствам угрозы: ЕС может конфисковать активы подсанкционных россиян

У российских физлиц и организаций, которые попали в ограничительный список ЕС, осталось чуть больше трех недель на то, чтобы задекларировать там свои европейские активы. Согласно недавним поправкам в санкционный механизм, в противном случае, когда Евросоюз обнаружит имущество сам, оно будет конфисковано. В РФ считают, что такое ужесточение лишь осложнит и без того непростые отношения Москвы с Брюсселем: как заявили «Известиям» в Совете Федерации, после таких шагов Россия «просто перестанет доверять» Европе.

Поправка на имущество

С седьмым пакетом санкций, которые Евросоюз ввел 21 июля, Брюссель внес поправки в регламент Совета ЕС № 269/2014. В обновленной ст. 9 говорится, что попавшие в черный список лица обязаны предоставить компетентным органам Евросоюза информацию о своих европейских активах (банковские счета, недвижимость, средства производства, транспорт и так далее). На эту деталь внимание «Известий» обратил программный директор клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Срок для тех, кто уже находится под санкциями, — до 1 сентября 2022 года; те, кого Брюссель, вероятно, внесет в стоп-лист, должны будут сделать это в течение шести недель. Если физлица и организации не предоставят отчетность добровольно, это приравняют к обходу санкций, и Евросоюз, обнаружив активы, их не заморозит, а конфискует.

«Известия» обратились в Еврокомиссию с вопросами, в какие сроки может начаться конфискация и имеет ли подсанкционное лицо право оспорить это решение в суде. Там сообщили, что взяли запрос в работу, однако ответа пока не предоставили.

По средствам угрозы Фото: Getty Images/Sezeryadigar

В российском истеблишменте считают, что возможная конфискация только осложнит отношения Евросоюза с РФ.

— Еще давно наш президент предлагал закрывать счета [за рубежом], переводить в Россию свои активы. Потому что «замучаетесь пыль глотать», отбивая свое имущество, сказал он. (В 2002 году Владимир Путин на IV съезде Торгово-промышленной палаты, говоря об активах в офшорных зонах, произнес фразу: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить средства». — «Известия».) Вот что сказал, то произошло, — заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Это классический западный грабеж. Всё же покупалось «по-белому» — всё декларировалось, предоставлялись источники происхождения средств. Вот как они себе представляют нормализацию отношений с нашей страной после таких шагов? Мы им просто перестанем доверять.

Сенатор предположил, что Россия тоже могла бы конфисковывать имущество стран Евросоюза на территории РФ.

— Но я думаю, что это путь в никуда. Мне очень горько, что европейцы оказались на поверку непорядочными партнерами, — резюмировал политик.

При этом параллельно с нормой о конфискации в седьмом пакете Евросоюз внес в санкционный механизм и некоторые послабления. В частности, Брюссель разрешил трансакции с отдельными госструктурами в сферах, которые касаются сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны; он также снял запрет на поставки в РФ некоторых товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO».

К новым политическим трениям

На сегодня в списке ЕС находится 1229 человек и 110 организаций. В их числе президент РФ Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, депутаты Госдумы, члены российского Совбеза, бизнесмены. В седьмой пакет Брюссель включил 48 физлиц и семь организаций — в частности, Россотрудничество, Сбербанк, фонд «Русский мир» и Фонд общественной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Россотрудничество на новость о санкциях отреагировало практически сразу после их введения: 22 июля замглавы агентства Дмитрий Поликанов заверил, что организация приняла превентивные меры на этот случай. На вопрос «Известий», о каких конкретно мерах идет речь, в пресс-службе Россотрудничества сказали, что тему санкций не комментируют.

По средствам угрозы Фото: Global Look Press/RAINER UNKEL

«Известия» обратились к остальным вышеперечисленным организациям с вопросами, какие активы и на какую сумму у них сейчас есть в Евросоюзе и планируют ли они декларировать свое имущество в ЕС, чтобы избежать его конфискации. На запрос ответили только в Фонде Горчакова — советник исполнительного директора организации Иван Ксенофонтов рассказал, что никаких активов в Евросоюзе у фонда нет и что он не вовлечен в работу каких-либо европейских институций. Единственный актив — это здание организации в центре Москвы, уточнил он, поэтому конфискация имущества в ЕС Фонду Горчакова не грозит.

— Далеко не у всех есть собственность в ЕС. Но у других объемы активов могут оказаться огромными, а попытки конфискации или уголовного преследования неизбежно вызовут новые политические трения, — отмечает в колонке для «Известий» Иван Тимофеев. — <…> В рамках того же седьмого пакета было заблокировано Россотрудничество, располагающее сетью Российских центров науки и культуры в странах ЕС. То же касается фонда «Русский мир» и его «Русских центров» в странах ЕС. Можно предполагать наличие активов в ЕС у «Сбера» и ряда других российских банков, предприятий и отдельных предпринимателей.

Разговоры о том, чтобы не замораживать, а изымать активы россиян, попавших под санкции, идут в западных странах с февраля 2022 года, обращает внимание эксперт. Над таким правовым механизмом работают США, в Канаде его одобрил сенат, теперь за него взялся и Евросоюз. Пока непонятно, как именно будут применяться эти нормы. Но существующий правовой механизм вполне может трактоваться странами-членами не в пользу заблокированных лиц, считает Иван Тимофеев.