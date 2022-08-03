Не комильфо: Франция заморозила российские активы на €1,2 млрд

Франция заблокировала почти €1,2 млрд активов, принадлежащих гражданам России, заявил представитель Министерства финансов республики Гийом Валетт-Вала. По его словам, под блокировку попали как финансовые, так и нефинансовые активы. Основанием для принятия решения стал европейский регламент, который утвердила Еврокомиссия. Как это решение скажется на российской экономике, международных сделках и совместных проектах — в материале «Известий».

Спрятали ненадежно

По словам представителя Минфина Франции, меры были приняты на фоне персональных санкций. Список сформировали в результате проверок, которые ведомство проводило в течение I квартала этого года. Объем замороженных средств не учитывает заблокированное имущество ЦБ РФ.

Одновременно с решением Минфина Франции власти Бельгии объявили о заморозке российских активов на сумму €50,5 млрд. Это денежные средства и акции, которыми владеют свыше 1,2 тыс. россиян и более 100 компаний. Имена владельцев и названия компаний не афишируются. Некоторые из них находятся под санкциями с 2014 года.

Активной блокировкой российских активов занимаются шесть европейских стран: Франция, Германия, Австрия, Ирландия, Бельгия и Люксембург. По подсчетам Еврокомиссии, они официально заморозили активов на €12,7 млрд. Заморозка активов — это процесс динамический, и он не означает, что деньги, недвижимость или предметы навсегда утеряны, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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— Вспомним, как недавно Швейцария после дополнительных проверок вывела из-под заморозки российские активы на $3,4 млрд. Это постоянный процесс. Тем не менее нельзя исключать и худшего из вариантов, который иногда происходит, — национализации активов в пользу государства. Но этим страна лишь наносит репутационный вред сама себе: инвесторы из других стран, например арабского мира, наверняка заинтересуются практикой отъема частной собственности, — отметила она.

По мнению эксперта, основная причина заморозки такого большого объема средств — необдуманное поведение российских бизнесменов.

— Предприниматели, вместо того чтобы оставить активы в российской экономике, усиленно выводили их за рубеж: в Швейцарию, Бельгию, Францию, — продолжила она. — То есть те страны, которые сейчас больше и чаще всего блокируют средства россиян. Раньше эти страны казались надежными и незыблемыми — но, как показала практика, европейская надежность подвела. Речь в данном случае идет именно о предпринимателях — представитель французского минфина подчеркнул, что средства ЦБ РФ в этой статистике не учтены. Кстати, средств Банка России заблокировано во Франции на €22 млрд (на конец марта). Тут французы пошли по пути американских партнеров.

На международные сделки и совместные проекты теперь влияют совершенно иные факторы: решение об уходе с российского рынка зачастую зависит от руководства компаний и политического лобби, уточняет аналитик.

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— Кто-то уходит, громко хлопнув дверью. Кто-то ищет покупателей бизнеса в России — а срочные продажи чреваты убытками для владельцев. Кто-то продолжает работать на основе соглашений с российскими партнерами: проводят ребрендинг, перевешивают вывески, дают больше полномочий своим обособленным подразделениям в России. Кто-то работает как работал, периодически отмахиваясь от слухов в СМИ. Кстати, французские компании наименее охотно покидают российский рынок: торговая сеть «Ашан», «Бондюэль», «Леруа Мерлен» продолжают деятельность в РФ, другие компании урезают инвестиции и бюджеты на рекламу. Перечисленные большие компании наименее зависимы от поставок из-за рубежа. Так что, скорее всего, отказ от бизнеса в России для тех, кто ушел, — вынужденная мера: разорваны логистические цепочки, буллинг в соцсетях и так далее, — резюмировала Юлия Макаренко.

Слишком много общего

Заморозка активов российских бизнесменов на сумму €1,2 млрд без учета активов Банка России ни о чем существенном не говорит, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Сейчас сложно оценить качество данных активов и их принадлежность. Учитывая довольно агрессивный формат заявлений министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра по перспективам двустороннего сотрудничества между Россией и Францией, сумма заморозки выглядит достаточно умеренной, — пояснил он.

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По мнению аналитика, стоит учитывать, что, несмотря на достаточно сложный формат политического взаимодействия, у бизнеса обеих стран остаются миллиардные активы и взаимные интересы, которые ни одна из сторон не хотела бы потерять.

— В любом случае сейчас не имеет смысла подводить какие-либо итоги, так как реальные убытки бизнеса из-за вводимых санкций будут в десятки раз больше текущих замороженных €1,2 млрд, — оценил Кабаков.

Обманутое доверие

Партнерство с Францией с давних пор считалось для России надежным и взаимовыгодным. Но, как оказалось, это не навсегда, констатирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— В самые плохие моменты, в кризисы, в разгар пандемии и прошлых санкций эта страна не отказывалась от сотрудничества. Установлены многочисленные деловые связи. Например, Total — эта энергетическая компания вошла в несколько российских проектов, в том числе СПГ в Арктике. Теперь же компания выходит из таких значимых проектов, унося с собой технологии, наработки — и фиксируя убытки от обесценения. В июле 2022 года — минус €3,5 млрд, в апреле — €4,1 млрд. Это удар не только по финансовому положению, но и по репутации энергетического гиганта. И, скорее всего, выход из бизнеса, который работал как часы, продиктован политическими соображениями, — подчеркнула аналитик.

По мнению эксперта, компании уходят, несмотря на отчаянный призыв президента Макрона остаться, прозвучавший в марте текущего года.

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— Они уходят с потерями, продают свои доли с убытками для себя. И, очевидно, что некоторые из уходящих брендов кризиса не переживут. В то же время «Ашан» с уходом многих сетей чувствует себя неплохо (меньше конкурентов) и даже анонсировал рост зарплат своих сотрудников. Как объявлено в СМИ, российское подразделение полностью автономно от Auchan Retail. Таким образом, кризис компания проходит без особых потерь. Это пример того, как компания не стала поддаваться панике и сохранила место на рынке, даже упрочив положение и не бросив людей в кризис без работы, — сказала она.

Что касается Бельгии, то сообщения о многомиллиардных заморозках также должны были бы вызывать недоумение, но уже не удивляют.