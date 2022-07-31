Токсичный груз: замороженные валютные активы хотят выкинуть из ФНБ

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут исключить заблокированные Западом активы в валютах недружественных стран. Сделать это Минфину рекомендовала Счетная палата. Как выяснили аудиторы, активы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах не только токсичны, но и убыточны. Какие валюты могут прийти на замену отвергнутым, как это повлияет на структуру фонда и какие риски и преимущества несет, выясняли «Известия».

Пересмотрели структуру

Свою рекомендацию Счетная палата (СП) озвучила по итогам анализа формирования, использования и управления средствами ФНБ. Как пояснили аудиторы, они полагают целесообразным «рекомендовать правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ».

ФНБ объемом $210 млрд, куда направляют все сверхдоходы от продажи нефти, — часть международных резервов России. По данным Центробанка, они достигли $567 млрд.

Сейчас портфель фонда выглядит так: 40% активов размещены в евро (50,8 млрд), 30% — в юанях (309,7 млрд), по 10% в фунтах (5,4 млрд) и иенах (797,1 млрд), 20% в золоте (554,9 т) и 319,4 млн рублей. Суммарный объем средств ФНБ — 10,8 трлн рублей ($210 млрд), из них ликвидные активы (средства на банковских счетах в ЦБ) — 7,4 трлн рублей ($145,2 млрд).

При этом от долларовых активов (на июнь 2021 года на них приходилось 35% вложений ФНБ) еще в прошлом году решено было отказаться. Мера стала вынужденной — из-за возможных санкций и опасений, что трансакции в американской валюте будут затруднены. Средства переложили в евро и юани, к тому же в фонд впервые вошло золото.

Токсичный груз Фото: Global Look Press/AFLO/ Yoshio Tsunoda

Убыточные активы

Теперь СП предлагает внести снова изменения в структуру средств фонда, исключив из него активы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Дело не только в том, что активы были заморожены из-за антироссийских санкций, но и в их убыточности по итогам 2021 года. Минфин ранее оценил этот убыток в 1,2 млрд рублей.

Экономисты подчеркивают: валютную структуру Фонда национального благосостояния целесообразно пересматривать не только ввиду влияния внешних финансово-экономических факторов, но геополитической ситуации.

«Основные цели управления ФНБ — обеспечение сохранности средств фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной перспективе. А достижение этих целей возможно при альтернативной замене на валюту дружественных стран (Китая, Индии, Ирана, Турции), с которыми Россия успешно реализует внешнеторговую деятельность в национальных валютах и в отношении которых отсутствуют какие-либо экономические ограничения », — указывает декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Спорные моменты

Ряд экспертов видит ситуацию спорной. С одной стороны, Москва готовит судебные иски для возвращения международных резервов. Юристы говорят о том, что процесс будет долгим и сложным. Так, в США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных ситуаций практически не было . Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные. И России едва ли стоит рассчитывать на объективность и беспристрастность Европейского арбитражного суда или Международного суда ООН.

Токсичный груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению доктора экономических наук Александра Неверова, исключение замороженных активов фактически будет признанием того, что Россия не будет бороться за их разморозку.

— Учитывая, что заморозка ФНБ с точки зрения международного права имеет сомнительную легитимность, надо вести юридическую работу по оспариванию заморозки. А исключение с юридической и дипломатической точек зрения точно не поможет этому треку. Да, шансы на справедливое (то есть соответствующее духу и букве международных решений) решение вопроса малы. Но помогать тем, кто заморозил, самостоятельно признавая этот факт, на мой взгляд, нецелесообразно, — считает экономист.

С другой стороны, предложение ликвидировать «токсичный» актив, который невозможно использовать, вполне обоснованно, ведь надежность и ликвидность — одни из главных критериев ФНБ. Сейчас все эти средства висят мертвым грузом, и доступа к ним не предвидится в ближайшем будущем.

Подумать о пенсиях

Важно и то, как средства федерального бюджета используются для софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян. Минфин России управляет средствами ФНБ, в том числе направляя их в долговые обязательства иностранных государств и международных финансовых организаций. В том числе таких стран, как США, Германия, Великобритания.

— Как показал опыт предыдущего полугодия, данные российские активы заморожены недружественными странами, а значит, значительная часть средств фонда (до 90%) не работает на сохранение и наращивание средств для выплаты пенсий россиян. Ситуация критичная, — считает Елена Кузнецова, финансовый консультант. — Нужно срочно исключить замороженные валютные активы, размещенные в валюте недружественных государств, что повысит ликвидность новых валютных средств в ФНБ.

Токсичный груз Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Эксперт предлагает увеличить доли размещения средств ФНБ в рублях, а также в валютах стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан).

Экономисты предлагают и другое решение: исключить «токсичные» средства на время, пока они заморожены, но если эти деньги снова разморозят и передадут населению, то можно их снова включить в ФНБ.