 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Президент Польши Дуда выступил против продолжения диалога с Россией
Мир
Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Мир
Глава Пентагона снова заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая
Мир
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
Экономика
Компания Tenaris прекратила обслуживать энергетический сектор России
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
/

Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть

В каких случаях эти деньги могут быть конвертированы в рубли и направлены на поддержку экономики
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть
2022-04-12 18:51:50">
2022-04-12 18:51:50
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4–4,5 трлн рублей. Такие расчеты по просьбе «Известий» провели аналитики ЦСР и ФГ «Финам». В Минфине сообщали, что в случае необходимости замороженные активы можно конвертировать в рубли и направить на поддержку экономики, также средства ФНБ по-прежнему разрешено вкладывать в проекты. Сумма в 4–4,5 трлн рублей значительная, но не катастрофическая с точки зрения макроэкономической устойчивости, заверили аналитики. Какие у власти есть способы компенсировать замороженную часть — в материале «Известий».

Запасный выход: правительство увеличивает Резервный фонд
Средства будут пущены на социально значимые проекты

Валютные заморозки

По данным на 1 апреля, объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей. Из них ликвидные — 9,7 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Остальные деньги вложены в российские финансовые активы — акции и облигации компаний, говорилось ранее в релизе ведомства.

Из ликвидных 9,7 трлн рублей валютные средства в эквиваленте 4–4,5 трлн, размещенные российским ЦБ в недружественных странах, оказались заморожены вместе с золотовалютными резервами, посчитали для «Известий» в ЦСР и «Финаме». Таким образом, фактически под контролем Минфина из этой суммы остается 5,2–5,7 трлн рублей, оценили эксперты.

Сейчас в составе ФНБ заморожено €38,6 млрд (3,59 трлн рублей), £4,2 млрд (460 млрд) и 600,3 млрд иен (410 млрд), посчитала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

Запечатано в кубышке
золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Значительная часть так называемых ликвидных активов в действительности перестала быть таковыми ввиду заморозки валютных резервов Банка России недружественными странами, — констатировала она.

Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах
Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности

Чуть менее пессимистичны в ФГ «Финам». Там оценивают, что сумма замороженных активов в евро и фунтах — около 4 трлн рублей.

С Японией ситуация менее понятна. С одной стороны, она присоединилась к решению G7 о блокировке активов Банка России, с другой — позднее ее министр финансов заявлял, что действующее законодательство страны не позволяет конфисковать или заморозить хранящиеся в ЦБ Японии резервы в иностранной валюте — коллизию предполагалось разрешить путем корректировки законодательства, — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Что касается золотого резерва, то минфин США в марте разъяснял, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с драгметаллом, имеющие отношение к российскому ЦБ. Однако санкции всё же относятся к американским компаниям и гражданам. Поэтому хотя это и ограничивает возможность Банка России проводить операции с золотом на внешних рынках из-за опасений покупателей по поводу вторичных санкций, отследить эти сделки сложнее, чем операции в валюте, пояснила Ольга Беленькая.

Запечатано в кубышке
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На десять приседание: кабмин поддержит уголовное наказание за исполнение санкций
Кого коснутся поправки в УК и почему российский бизнес выступил против

Заморозка означает, что Минфин, скорее всего, пока не сможет воспользоваться этими валютными средствами, формировавшимися как макроэкономический буфер на черный день, рассуждает аналитик ФГ «Финам». Впрочем, остальные средства фонда и дополнительные нефтегазовые доходы текущего года смогут направляться на антикризисную поддержку экономики, добавила эксперт.

В Минфине поясняли, что в случае необходимости эти валютные средства и золото могут быть конвертированы в рубли для поддержки экономики, а сам фонд «в рамках существующей геополитической ситуации» уже задействован в качестве источника антикризисных мероприятий. Кроме того, в министерстве «Известиям» указали, что средства ФНБ по-прежнему могут вкладываться в проекты, которые финансируются в рублях.

В финансовом ведомстве также опровергли изменение критериев финансирования из ФНБ. Ранние версии антикризисного плана правительства предусматривали их смягчение параллельно с приостановкой бюджетного правила. В частности, речь шла о снятии лимита на расходование средств фонда и о переходе от самоокупаемых инфраструктурных к проектам, «обладающим высокой социально-экономической значимостью».

Запечатано в кубышке
минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Справка «Известий»

Структура резервов Фонда национального благосостояния включает евро (40%), юань (30%), золото (20%), фунт стерлингов (5%) и японскую йену (5%). В структуре резервов ФНБ уже нет долларов США — от них Минфин избавился еще в середине прошлого года из-за угрозы санкций. Единственная «безопасная» валюта в структуре резервов — китайский юань, поскольку Пекин не присоединился к антироссийским ограничениям.

Минфин пойдет другим путем

Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Какие меры предлагается принять для смягчения последствий санкций

Ограничения в отношении части ФНБ — не столь значимый фактор в сравнении с изменением общей макроэкономической ситуации в стране, а сам фонд в новых обстоятельствах превращается в источник покрытия дефицита бюджета, рассуждает профессор-исследователь департамента политики и управления ВШЭ Мстислав Афанасьев. Первоначальными же целями ФНБ были софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Параллельно с этим возрастет роль резервного фонда правительства, прогнозирует он.

В 2022 году ФНБ может использоваться на покрытие дефицита бюджета, а позже для этого возможно задействовать внутренние заимствования, со своей стороны предположил директор ИНП РАН Александр Широв. Катастрофы бюджетной системы от заморозки валютных активов «точно не произойдет», подытожил эксперт.

Технически тратить ФНБ можно и без доступа к международным резервам, пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, поскольку фонд — это обязательство ЦБ перед Минфином, и исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у министерства почти все расходы рублевые.

Запечатано в кубышке
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В случае необходимости ЦБ может «напечатать» рубли для нужд Минфина в пределах замороженных активов, объяснил Дмитрий Куликов. При этом, по его словам, для остальных резервов это неактуально, поскольку их цель — обеспечивать валютные потребности: проводить интервенции на внутреннем рынке, рефинансировать банки в валюте, когда внешний рынок закрыт, и т.д.

Как уточнил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства, намерения по реализации инфраструктурных проектов за счет средств ФНБ остаются в силе. Однако обсуждается пересмотр проектов. Ранее говорилось, что планируется направить 2,5 трлн рублей на 12 самоокупаемых мероприятий. В частности, власти могут отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, но пока финального решения не принято, уточнил собеседник. Помимо этого средства ФНБ планируется направить на докапитализацию компаний, оказавшихся в сложном положении в связи с ограничениями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022