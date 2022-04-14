Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть

В результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4–4,5 трлн рублей. Такие расчеты по просьбе «Известий» провели аналитики ЦСР и ФГ «Финам». В Минфине сообщали, что в случае необходимости замороженные активы можно конвертировать в рубли и направить на поддержку экономики , также средства ФНБ по-прежнему разрешено вкладывать в проекты. Сумма в 4–4,5 трлн рублей значительная, но не катастрофическая с точки зрения макроэкономической устойчивости, заверили аналитики . Какие у власти есть способы компенсировать замороженную часть — в материале «Известий».

Валютные заморозки

По данным на 1 апреля, объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей. Из них ликвидные — 9,7 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Минфине . Остальные деньги вложены в российские финансовые активы — акции и облигации компаний, говорилось ранее в релизе ведомства.

Из ликвидных 9,7 трлн рублей валютные средства в эквиваленте 4–4,5 трлн, размещенные российским ЦБ в недружественных странах, оказались заморожены вместе с золотовалютными резервами, посчитали для «Известий» в ЦСР и «Финаме». Таким образом, фактически под контролем Минфина из этой суммы остается 5,2–5,7 трлн рублей, оценили эксперты.

Сейчас в составе ФНБ заморожено €38,6 млрд (3,59 трлн рублей), £4,2 млрд (460 млрд) и 600,3 млрд иен (410 млрд), посчитала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина .

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— Значительная часть так называемых ликвидных активов в действительности перестала быть таковыми ввиду заморозки валютных резервов Банка России недружественными странами, — констатировала она.

Чуть менее пессимистичны в ФГ «Финам». Там оценивают, что сумма замороженных активов в евро и фунтах — около 4 трлн рублей .

— С Японией ситуация менее понятна . С одной стороны, она присоединилась к решению G7 о блокировке активов Банка России, с другой — позднее ее министр финансов заявлял, что действующее законодательство страны не позволяет конфисковать или заморозить хранящиеся в ЦБ Японии резервы в иностранной валюте — коллизию предполагалось разрешить путем корректировки законодательства, — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Что касается золотого резерва, то минфин США в марте разъяснял, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с драгметаллом, имеющие отношение к российскому ЦБ . Однако санкции всё же относятся к американским компаниям и гражданам. Поэтому хотя это и ограничивает возможность Банка России проводить операции с золотом на внешних рынках из-за опасений покупателей по поводу вторичных санкций, отследить эти сделки сложнее, чем операции в валюте, пояснила Ольга Беленькая.

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Заморозка означает, что Минфин, скорее всего, пока не сможет воспользоваться этими валютными средствами, формировавшимися как макроэкономический буфер на черный день , рассуждает аналитик ФГ «Финам». Впрочем, остальные средства фонда и дополнительные нефтегазовые доходы текущего года смогут направляться на антикризисную поддержку экономики , добавила эксперт.

В Минфине поясняли, что в случае необходимости эти валютные средства и золото могут быть конвертированы в рубли для поддержки экономики, а сам фонд «в рамках существующей геополитической ситуации» уже задействован в качестве источника антикризисных мероприятий . Кроме того, в министерстве «Известиям» указали, что средства ФНБ по-прежнему могут вкладываться в проекты, которые финансируются в рублях.

В финансовом ведомстве также опровергли изменение критериев финансирования из ФНБ. Ранние версии антикризисного плана правительства предусматривали их смягчение параллельно с приостановкой бюджетного правила. В частности, речь шла о снятии лимита на расходование средств фонда и о переходе от самоокупаемых инфраструктурных к проектам, «обладающим высокой социально-экономической значимостью».

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Справка «Известий» Структура резервов Фонда национального благосостояния включает евро (40%), юань (30%), золото (20%), фунт стерлингов (5%) и японскую йену (5%). В структуре резервов ФНБ уже нет долларов США — от них Минфин избавился еще в середине прошлого года из-за угрозы санкций. Единственная «безопасная» валюта в структуре резервов — китайский юань, поскольку Пекин не присоединился к антироссийским ограничениям.

Минфин пойдет другим путем

Ограничения в отношении части ФНБ — не столь значимый фактор в сравнении с изменением общей макроэкономической ситуации в стране, а сам фонд в новых обстоятельствах превращается в источник покрытия дефицита бюджета , рассуждает профессор-исследователь департамента политики и управления ВШЭ Мстислав Афанасьев. Первоначальными же целями ФНБ были софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Параллельно с этим возрастет роль резервного фонда правительства, прогнозирует он.

В 2022 году ФНБ может использоваться на покрытие дефицита бюджета, а позже для этого возможно задействовать внутренние заимствования , со своей стороны предположил директор ИНП РАН Александр Широв. Катастрофы бюджетной системы от заморозки валютных активов «точно не произойдет», подытожил эксперт.

Технически тратить ФНБ можно и без доступа к международным резервам, пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, поскольку фонд — это обязательство ЦБ перед Минфином, и исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у министерства почти все расходы рублевые .

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В случае необходимости ЦБ может «напечатать» рубли для нужд Минфина в пределах замороженных активов , объяснил Дмитрий Куликов. При этом, по его словам, для остальных резервов это неактуально, поскольку их цель — обеспечивать валютные потребности : проводить интервенции на внутреннем рынке, рефинансировать банки в валюте, когда внешний рынок закрыт, и т.д.