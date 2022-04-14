Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть
В результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4–4,5 трлн рублей. Такие расчеты по просьбе «Известий» провели аналитики ЦСР и ФГ «Финам». В Минфине сообщали, что в случае необходимости замороженные активы можно конвертировать в рубли и направить на поддержку экономики, также средства ФНБ по-прежнему разрешено вкладывать в проекты. Сумма в 4–4,5 трлн рублей значительная, но не катастрофическая с точки зрения макроэкономической устойчивости, заверили аналитики. Какие у власти есть способы компенсировать замороженную часть — в материале «Известий».
Валютные заморозки
По данным на 1 апреля, объем ФНБ составил 13,05 трлн рублей. Из них ликвидные — 9,7 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Остальные деньги вложены в российские финансовые активы — акции и облигации компаний, говорилось ранее в релизе ведомства.
Из ликвидных 9,7 трлн рублей валютные средства в эквиваленте 4–4,5 трлн, размещенные российским ЦБ в недружественных странах, оказались заморожены вместе с золотовалютными резервами, посчитали для «Известий» в ЦСР и «Финаме». Таким образом, фактически под контролем Минфина из этой суммы остается 5,2–5,7 трлн рублей, оценили эксперты.
Сейчас в составе ФНБ заморожено €38,6 млрд (3,59 трлн рублей), £4,2 млрд (460 млрд) и 600,3 млрд иен (410 млрд), посчитала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.
— Значительная часть так называемых ликвидных активов в действительности перестала быть таковыми ввиду заморозки валютных резервов Банка России недружественными странами, — констатировала она.
Чуть менее пессимистичны в ФГ «Финам». Там оценивают, что сумма замороженных активов в евро и фунтах — около 4 трлн рублей.
— С Японией ситуация менее понятна. С одной стороны, она присоединилась к решению G7 о блокировке активов Банка России, с другой — позднее ее министр финансов заявлял, что действующее законодательство страны не позволяет конфисковать или заморозить хранящиеся в ЦБ Японии резервы в иностранной валюте — коллизию предполагалось разрешить путем корректировки законодательства, — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Что касается золотого резерва, то минфин США в марте разъяснял, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с драгметаллом, имеющие отношение к российскому ЦБ. Однако санкции всё же относятся к американским компаниям и гражданам. Поэтому хотя это и ограничивает возможность Банка России проводить операции с золотом на внешних рынках из-за опасений покупателей по поводу вторичных санкций, отследить эти сделки сложнее, чем операции в валюте, пояснила Ольга Беленькая.
Заморозка означает, что Минфин, скорее всего, пока не сможет воспользоваться этими валютными средствами, формировавшимися как макроэкономический буфер на черный день, рассуждает аналитик ФГ «Финам». Впрочем, остальные средства фонда и дополнительные нефтегазовые доходы текущего года смогут направляться на антикризисную поддержку экономики, добавила эксперт.
В Минфине поясняли, что в случае необходимости эти валютные средства и золото могут быть конвертированы в рубли для поддержки экономики, а сам фонд «в рамках существующей геополитической ситуации» уже задействован в качестве источника антикризисных мероприятий. Кроме того, в министерстве «Известиям» указали, что средства ФНБ по-прежнему могут вкладываться в проекты, которые финансируются в рублях.
В финансовом ведомстве также опровергли изменение критериев финансирования из ФНБ. Ранние версии антикризисного плана правительства предусматривали их смягчение параллельно с приостановкой бюджетного правила. В частности, речь шла о снятии лимита на расходование средств фонда и о переходе от самоокупаемых инфраструктурных к проектам, «обладающим высокой социально-экономической значимостью».
Минфин пойдет другим путем
Ограничения в отношении части ФНБ — не столь значимый фактор в сравнении с изменением общей макроэкономической ситуации в стране, а сам фонд в новых обстоятельствах превращается в источник покрытия дефицита бюджета, рассуждает профессор-исследователь департамента политики и управления ВШЭ Мстислав Афанасьев. Первоначальными же целями ФНБ были софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Параллельно с этим возрастет роль резервного фонда правительства, прогнозирует он.
В 2022 году ФНБ может использоваться на покрытие дефицита бюджета, а позже для этого возможно задействовать внутренние заимствования, со своей стороны предположил директор ИНП РАН Александр Широв. Катастрофы бюджетной системы от заморозки валютных активов «точно не произойдет», подытожил эксперт.
Технически тратить ФНБ можно и без доступа к международным резервам, пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, поскольку фонд — это обязательство ЦБ перед Минфином, и исполнять его в иностранной валюте жесткой необходимости нет, так как у министерства почти все расходы рублевые.
В случае необходимости ЦБ может «напечатать» рубли для нужд Минфина в пределах замороженных активов, объяснил Дмитрий Куликов. При этом, по его словам, для остальных резервов это неактуально, поскольку их цель — обеспечивать валютные потребности: проводить интервенции на внутреннем рынке, рефинансировать банки в валюте, когда внешний рынок закрыт, и т.д.
Как уточнил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства, намерения по реализации инфраструктурных проектов за счет средств ФНБ остаются в силе. Однако обсуждается пересмотр проектов. Ранее говорилось, что планируется направить 2,5 трлн рублей на 12 самоокупаемых мероприятий. В частности, власти могут отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, но пока финального решения не принято, уточнил собеседник. Помимо этого средства ФНБ планируется направить на докапитализацию компаний, оказавшихся в сложном положении в связи с ограничениями.