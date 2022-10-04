Лен Пен заявила о неэффективности санкций против РФ и отражении их на Франции

Санкции, которые ввел Европейский союз (ЕС), не оказывают ожидаемого влияния на РФ, наказывая граждан Франции, отметила глава фракции Национального объединения в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Марин Ле Пен.

«<…> санкции наказывают французов, которых ожидает трудная зима сейчас и, возможно, еще более трудная в 2023 году», — подчеркнула она во вторник, 4 октября, в эфире телеканала BFM.

Ле Пен указала на контрпродуктивность санкций.

«Реальность такова, что в результате этих санкций доходы России от экспорта нефти возросли на €40 млрд», — заметила она.

3 октября глава МИДа Франции Катрин Колонна сообщила о том, что Франция ожидает завершения подготовки нового пакета санкций против РФ в ближайшие дни и рассчитывает на его скорейшее принятие.

В этот же день французский лидер Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поработать с партнерами по Евросоюзу над новыми антироссийскими санкциями. Французский лидер заявил, что страна выступает за помощь Украине в «восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».

30 сентября агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза достигли предварительной договоренности о восьмом пакете санкций против РФ.

Между тем 28 сентября стало известно, что помимо потолка цен на нефть, согласно проекту Еврокомиссии, восьмой пакет может включить в себя запрет на импорт российских продуктов, что может лишить Москву дохода в €7 млрд.

22 сентября Макрон заявил, что Франции необходимо сделать всё возможное, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он указал, что для начала переговоров должны быть учтены требования Украины, включая возвращение государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрела украинских войск. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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