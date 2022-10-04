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Во Франции заявили о готовности в ближайшие дни нового пакета антироссийских санкций

Глава МИД Франции: новый пакет санкций против России будет готов в ближайшие дни
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Фото: commons.wikimedia.org/Jebulon
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Франция ожидает завершения подготовки нового пакета санкций против России в ближайшие дни и рассчитывает на его скорейшее принятие. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на заседании Национального собрания 3 октября.

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«Франция желает быстрого принятия нового пакета европейских санкций, который должен быть завершен в ближайшие дни», — заявила она.

Колонна отметила, что Франция и Евросоюз ведут «беспрецедентно жесткую санкционную политику» в отношении России, вследствие чего под санкции попали 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний. По ее словам, антироссийские санкции имеют «очевидную задачу — задушить возможности России» для продолжения спецоперации и оказать максимальное давление на ответственных за ее ведение.

Она выразила мнение, что «ни Франция, ни одна другая страна Группы семи [G7] не ведут противостояние с Россией», и добавила, что французская сторона и другие западные страны «помогают Украине реализовать право на оборону» в соответствии с Хартией ООН.

Ранее в понедельник, 3 октября, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поработать с партнерами по Евросоюзу над новыми антироссийскими санкциями. Французский лидер заявил, что страна выступает за помощь Украине в «восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».

30 сентября агентство Reuters сообщило, что страны ЕС достигли предварительной договоренности о восьмом пакете санкций против России.

Между тем 28 сентября стало известно, что помимо потолка цен на нефть, согласно проекту Еврокомиссии, восьмой пакет может включить в себя запрет на импорт российских продуктов, что может лишить Москву дохода в €7 млрд.

22 сентября Макрон заявил, что Франции необходимо сделать всё возможное, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он указал, что для начала переговоров должны быть учтены требования Украины, включая возвращение государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрела украинских войск. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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