Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми санкциями против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поработать с партнерами по Евросоюзу (ЕС) над новыми антироссийскими санкциями. Об этом сообщило в воскресенье, 2 октября, Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики подтвердил намерение Франции вместе с ее европейскими партнерами работать над новыми санкциями», — говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон подтвердил свое несогласие с прошедшими референдумами в «четырех украинских регионах» и последующим присоединением этих территорий к России.

Также французский лидер заявил, что страна выступает за помощь Украине в «восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».

Ранее, 30 сентября, агентство Reuters сообщило, что страны ЕС достигли предварительной договоренности о восьмом пакете санкций против России.

Между тем 28 сентября стало известно, что помимо потолка цен на нефть, согласно проекту ЕК, восьмой пакет может включить в себя запрет на импорт российских продуктов, что может лишить Москву дохода в €7 млрд.

Кроме того, Брюссель планирует ввести ограничения на экспорт из ЕС технологий, которые могут быть использованы в военной отрасли, — авиационной техники, электронных компонентов и специальных химических веществ.

Американское издание Politico написало, что Евросоюз в рамках планируемого очередного пакета санкций в отношении России намерен запретить импорт некоторых видов стальной продукции и драгоценных камней, ограничить импорт косметики, мыла, средств для бритья.

До этого, 22 сентября, Эммануэль Макрон заявил, что Франции необходимо сделать всё возможное, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он указал, что для начала переговоров должны быть учтены требования Украины, включая возвращение государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

При этом накануне он призвал мировое сообщество увеличить давление на президента России Владимира Путина. Французский лидер заявил, что подобная политика поможет остановить конфликт на Украине.

Кроме того, в этот день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует как можно скорее ввести новые санкции против России из-за планируемых референдумов на освобожденных территориях.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрела украинских войск. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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