В «Газпроме» предупредили о прекращении поставок газа в случае введения потолка цен
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- В «Газпроме» предупредили о прекращении поставок газа в случае введения потолка цен
Введение потолка цен на газ нарушает условия договоров, а это влечет за собой прекращение поставок, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в воскресенье, 16 октября.
«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — отметил он во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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